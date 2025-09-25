Alcalá la Real acoge la celebración del IV Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' La Diputación de Jaén organiza esta jornada con objeto de establecer sinergias entre las empresas industriales de la comarca de la Sierra Sur

C.C. JAÉN Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:54 Comenta Compartir

La Diputación de Jaén, en colaboración con la Fundación Unicaja, organiza en Alcalá la Real el IV Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria'. El diputado Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, acompañado de la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, inaugura esta jornada en la que ha puesto de relieve el objetivo que persigue este evento empresarial, «una cita con la que pretendemos que las firmas industriales de la comarca de la Sierra Sur establezcan sinergias y conozcan además nuevas iniciativas, ideas y programas que permitan crear un ecosistema empresarial mucho más atractivo, además de generar mayor riqueza y empleo en nuestro territorio».

En esta línea, el responsable del área de Empleo y Empresa de la Administración provincial recuerda a los representantes del tejido empresarial de la comarca de la Sierra Sur presentes en este encuentro el papel que juega la iniciativa que Diputación puso en marcha con el nombre de 'Jaén por Industria'. «Una marca que nació con vocación de unir a las empresas de nuestra provincia y de visibilizar la fortaleza del sector industrial jienense». «Actualmente, 'Jaén por Industria' cuenta ya con 240 firmas jienenses, una estrategia que les está permitiendo colaborar con otras empresas de la región y país, e incluso, muchas de ellas están recorriendo el mundo», apostilla Luis Miguel Carmona durante su intervención en la apertura de este encuentro empresarial, en el que también ha participado el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera.

Fijar población al territorio

Por su parte, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior ha destacado el compromiso de la institución provincial con el crecimiento del sector industrial. «Estos encuentros contribuyen a la creación de nuevas oportunidades de negocio y al desarrollo socioeconómico de la provincia», afirma Ines Arco, que asimismo incide en la capacidad de la industria para fijar población al territorio, generar empleo y mejorar la calidad de vida de quienes residen en Jaén.

El programa del IV Encuentro Comarcal de Empresas 'Jaén por Industria' incluido la ponencia «La Industria en la Sierra Sur: capacidades neo-endógenas de desarrollo territorial», que ha corrido a cargo de Juan Carlos Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén. Además, se ha celebrado una mesa redonda con la participación de representantes de las firmas Grupo Diseños NT, Maderas Campos SL, Smart Materials 3D Printing SL e ITM Global, que han compartido su experiencia y visión sobre los retos y oportunidades del sector industrial jienense.