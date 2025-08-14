Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la aldea de Coto-Ríos. Junta de Andalucía

El agua en Coto Ríos ya es apta para el consumo, según las últimas analíticas

El Consistorio informa en un bando que «no supone ningún riesgo ni peligro para la salud» tras prohibir su uso este martes

E. Press

Santiago-Pontones

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:52

Después de tres días de prohibición, el agua en Coto Ríos, uno de los núcleos más turísticos del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ya es apta para el consumo. Así lo indicó a Europa Press el alcalde de Santiago-Pontones, Antonio Rodríguez (Jaén Merece Más), tras recibir ayer los resultados de las últimas analíticas realizadas.

Nada más conocerlos, se publicó un bando en el que informaba que «queda plenamente acreditado que el agua es apta para el consumo humano y no supone ningún riesgo ni peligro para la salud».

Además, se apuntaba que todas las medidas adoptadas «han sido tomadas con la mayor diligencia y responsabilidad, priorizando en todo momento la protección de la salud pública».

Fue otro bando del alcalde de Santiago-Pontones, municipio al que pertenece la aldea de Coto Ríos, el medio elegido este martes por el Ayuntamiento para dar a conocer la prohibición de usar agua de la red «para beber, cocinar, lavar alimentos o cualquier otro uso doméstico que implique contacto directo con personas».

Dos captaciones de agua

Coto Ríos cuenta con dos captaciones de agua registradas en el Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo, una de la que se surte habitualmente y la presilla de Coto Ríos que se utiliza para complementar la primera. Es en esta segunda donde se advirtió el problema cuando ya se estaba utilizando este agua en los depósitos municipales.

Mientras duró la prohibición, desde el Ayuntamiento se repartieron botellas y garrafas a la población de este núcleo de unos 200 habitantes que ahora en verano vive su temporada alta e incrementa la población hasta unos 1.000 habitantes.

