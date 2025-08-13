Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de Coto Ríos, en una imagen de archivo. Junta de Andalucía

El agua de Coto Ríos no es apta para consumo humano y se prohíbe su uso

El Ayuntamiento de Santiago Pontones adopta esta medida preventiva que estará vigente hasta que los nuevos análisis garanticen la potabilidad

Ascensión Cubillo

Santiago-Pontones

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:41

El agua de abastecimiento público ubicada en la presilla de Coto-Ríos no es apta para consumo humano. Así lo comunicó este martes el Ayuntamiento de Santiago-Pontones en un bando municipal tras los últimos análisis realizados, por lo que queda «terminantemente prohibido» su uso para beber, cocinar, lavar alimentos o cualquier otro uso doméstico que implique contacto directo con personas.

En el bando municipal se ruega a los vecinos de Coto Ríos que se abstengan de utilizar el agua de la red de suministro para dichos fines «hasta nuevo aviso». «Esta medida se adopta con carácter preventivo, en aras de proteger la salud pública, y permanecerá vigente hasta que los nuevos análisis garanticen la potabilidad del agua», se añade en este documento que firma el alcalde del municipio, Antonio Rodríguez . Los resultados se irán comunicando «puntualmente» a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, desde donde se informa además que se ha procedido al corte del suministro de agua proveniente de la presilla.

Las críticas ciudadanas no se hicieron esperar y varios vecinos mostraron sus quejas y preocupación en redes sociales. En este sentido, el Ayuntamiento aclaró que la presa está dada de alta como punto de captación dentro del Sistema Nacional de Información de Aguas de Consumo desde hace años. «La captación se legalizó en su día para consumo humano y entendemos que porque hacía falta y se utilizaba», si bien apunta que desconoce «si anteriormente también se tomaban todas las medidas preventivas que se están tomando desde hace tres veranos

