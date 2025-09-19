Abraham Guerrero se alza con el XXIX Premio Internacional de Poesía 'Antonio Machado en Baeza' El gaditano es el vencedor de un premio dotado con 6.000 euros

Abraham Guerrero (Arcos de la Frontera-Cádiz) es el ganador del XXIX Premio Internacional de Poesía 'Antonio Machado en Baeza' con su obra 'Patio'. Así lo ha comunicado el concejal de Cultura en Baeza, Ignacio Montoro, acompañado de miembros del jurado de este premio dotado con 6.000 euros.

Entre las obras recibidas para esta edición, procedentes de los cinco continentes, han sido admitidas 717 por cumplir con los requisitos del certamen. En este caso el jurado ha acordado premiar y conceder por unanimidad la obra del gaditano Abraham Guerreo.

El premio cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén y además del montante económico, la obra será publicada en la editorial Hiperión y cuenta con un trofeo en bronce, donado por la Escuela de Arte Gaspar Becerra de Baeza).

Abraham Guerrero Tenorio reside y trabaja como profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Secundaria y Bachillerato de Arcos de la Frontera.

A juicio del jurado, 'Patio' es una obra bien estructurada. Los poemas transcurren en torno a un patio familiar en el que confluyen los recuerdos mediante los que el autor construye su identidad sobre las ausencias sin obviar un anhelo de ruptura y superación. Desde el punto de vista rítmico, el discurso poético se sustenta principalmente en una combinación de versos imparisílabos.

Según Montoro, la calidad de las obras presentadas al certamen pone de manifiesto el prestigio de esta convocatoria, la cual cuenta cada vez con más obras procedentes de Iberoamérica, así como de otros países. La entrega de premios se realizará en noviembre, con motivo del aniversario de la llegada de Antonio Machado a Baeza.