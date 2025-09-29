Unas 5.000 personas serán testigos de la derrota napoleónica en Bailén La Diputación presenta la recreación de la Batalla de Bailén, enmarcado en 'Castillos y Batallas del Reino de Jaén'

E. L. Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:01 | Actualizado 16:06h. Comenta Compartir

El municipio de Bailén viajará este fin de semana a uno de sus momentos históricos más importantes, el año 1808, cuando las tropas españolas derrotaron por primera vez a las napoleónicas. En total se espera la presencia de unas 5.000 personas para asistir a los distintos actos programados en el marco de la Recreación de la Batalla de Bailén, un evento que está incluido en el producto turístico 'Castillos y Batallas del Reino de Jaén' que impulsa la Administración provincial.

Durante la presentación de este evento, la diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco – que ha estado acompañada del delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes en Jaén, José Ayala, y del alcalde bailenense, Luis Mariano Camacho- ha puesto de relieve el papel que juegan los ciudadanos y ciudadanas bailenenses en la puesta en escena de esta recreación, «ya que le ponen corazón y alma en la celebración de un momento que fue clave en la Guerra de la Independencia de España, en el que pueblo de Bailén demostró valentía y determinación».

Asimismo, el alcalde de Bailén ha destacado que «se trata de un fin de semana único; no es un teatro, recreamos la historia, reviviendo aquel 19 de julio de 1808 que llega siempre precedido de los matices de la época, como el mercado, la taberna, escaramuzas, campamentos, concursos de disparo con las armas que se utilizaban en 1808 y, para los amantes de la historia, conferencias de alto nivel».

El delegado de Turismo, José Ayala, ha puesto el acento en que la Recreación de la Batalla de Bailén «es uno de los eventos históricos y culturales más relevantes de Andalucía y una cita imprescindible para los amantes de la historia y de la emoción». Un evento, apunta, «que nos devuelve a 1808 para revivir con todo detalle la primera gran victoria del ejército español sobre las tropas de Napoleón».

Para Ayala, esta hazaña convirtió a Bailén en «símbolo de resistencia y libertad, algo que aún hoy se recuerda con orgullo» y a lo que suma el «atractivo turístico» que en la actualidad supone este evento que «marida la historia con la gastronomía, el arte, la música y la vida de la propia ciudad; en Bailén, el viajero no va a ser un espectador, será parte de la historia».

Programa

A través de la estrategia 'Castillos y Batallas del Reino de Jaén', «la Diputación no sólo conserva, recupera y promueve el patrimonio natural y artístico de la provincia, sino que además impulsa una serie de iniciativas, que tienen como fin la atracción de mayor turismo a la provincia además de la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio», ha incidido Inés Arco durante su intervención.

Entre las distintas propuestas que recoge el programa de la Recreación de la Batalla de Bailén 2025 se encuentran conferencias, pasacalles, visitas guiadas, el tradicional mercado de la independencia, escaramuzas o la celebración de distintos talleres. El acto central tendrá lugar el próximo domingo, a partir de las 12.00 horas, en el Campo de Batalla, situado ente la calle Diego de Cabrera y el Paseo de las Palmeras.