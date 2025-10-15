350 mujeres rurales de Jaén intercambian experiencias en Orcera Participan en un encuentro provincial organizado por la Diputación con motivo de esta efeméride

A. Cubillo Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

Jornada de convivencia para poner en valor los logros y avances de las mujeres en el ámbito rural, a la vez que se visibilizan las dificultades que enfrentan. Casi 350 mujeres de 46 municipios jienenses se reunieron este miércoles en Orcera para tomar parte en el VIII Encuentro Provincial de Mujeres Rurales, un foro organizado por la Diputación que tuvo como escenario el Teatro Municipal Emilio de la Cruz.

El vicepresidente primero de la Administración provincial y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, participó en la apertura de esta jornada de convivencia junto al alcalde orcereño, Juan Francisco Fernández, la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Latorre incidió en que con este tipo de jornadas «la Administración provincial pretende reconocer la labor de las mujeres rurales, ya que son fundamentales en la vida de nuestros pueblos». En este sentido, puso de relieve «la labor que desempeñan las mujeres en el mantenimiento de la población en el territorio, además de en su desarrollo y progreso».

Planes de igualdad

Entre las distintas acciones que Diputación tiene puestas en marcha para avanzar en el progreso y desarrollo de la mujer en el medio rural se encuentran la aprobación de distintos planes de igualdad. En la actualidad se está desarrollando el IV Plan Provincial para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que entre sus líneas estratégicas incluye el impulso al asociacionismo femenino en el entorno rural.

«Avanzar en este sentido ayuda a garantizar la igualdad de trato y contribuye al empoderamiento de la mujer», apostilló Juan Latorre durante su intervención, en la que aseguró que desde la Administración provincial se continuará «trabajando y apostando para que el medio rural sea un espacio de oportunidad y de igualdad real para todos y todas».

En este punto, recordó que cada vez son más las mujeres emprendedoras en los pueblos jienenses que deciden mejorar su formación y avanzar en su carrera profesional, liderando empresas, entidades o colectivos y apostando por nuevos nichos de empleo.

La programación de la jornada incluyó la representación de una obra teatral y una comida de convivencia.