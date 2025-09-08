Unas 2.500 personas se concentran en Mengíbar en contra de la planta de biometano Desde los colectivos ciudadanos explican que no están en contra de los proyectos sino de su cercanía a los núcleos de población

Lunes, 8 de septiembre 2025

Unas 2.500 personas, según la organización, se concentraron este domingo en Mengíbar en contra de la instalación de la planta de biometano en la localidad. El llamamiento realizado por la plataforma Stop Planta de Biometano en Mengíbar ha logrado también más de 6.000 firmas, según destacan, «en un municipio de 10.000 habitantes».

Así se mostró el rechazo de las agrupaciones vecinales al proyecto y se busca impedir que las instalaciones se ubiquen cerca del municipio, tanto en el caso de Mengíbar como en Andújar, con Stop Biogás Andújar. Se denunció a las puertas del Ayuntamiento de Mengíbar que «no han querido escuchar al pueblo» «y han decidido la ubicación sin contar con los vecinos».

«Somos conscientes del beneficio que pueden traer estas plantas al territorio, pero no creemos que sea tanto como para que se sitúen a tan poca distancia. Lo primero es la salud y el bienestar de los vecinos, y el proyecto no merece la pena si supone reducir el nivel de vida de los ciudadanos», explican desde la plataforma de Mengíbar.

Cómo forma de presión, las plataformas comenzaron a recoger firmas y convocar manifestaciones para mostrar su rechazo a los proyectos actuales. Por ejemplo, Stop Planta de Biometano en Mengíbar consiguió reunir más de 4.000 rúbricas en papel momentos antes de la concentración, lo que supone el 40% de su población, muestra del clamor popular que hay en estos momentos. Además, también se han registrado otras 1.000 firmas digitales más.