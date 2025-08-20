Últimos preparativos para la Real Feria de San Agustín 2025 de Linares

Irene Moral Linares Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:56 Comenta Compartir

La ciudad ya se encuentra en plena cuenta atrás para la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, que se celebrará del 27 de agosto al 1 de septiembre. En el recinto ferial del Pisar se suceden los trabajos de montaje de las estructuras de las casetas y del entoldado, además de la instalación del alumbrado extraordinario, que este año contará con algunas novedades. Al mismo tiempo, en el Paseo de Linarejos ya va tomando forma la portada, que en esta edición estará dedicada especialmente a Linares con referencias a la fachada del Ayuntamiento y a la Estación de Madrid, símbolos del patrimonio local que darán la bienvenida a miles de visitantes.

Vehículo privado

Del mismo modo y con motivo de estas celebraciones, Transportes Urbanos de Linares, empresa concesionaria del servicio de autobús urbano, ha diseñado un dispositivo especial para facilitar los desplazamientos hasta la feria sin necesidad de utilizar el vehículo privado. Este plan prevé ajustes en las líneas habituales y la puesta en marcha de tres rutas específicas que conectarán directamente los distintos barrios con el recinto del Pisar durante las noches festivas.

En este sentido, las líneas 2 y 4 suprimirán el servicio de tarde los días 27, 29 y 30 de agosto, con el fin de reforzar otras rutas de mayor demanda. La línea 7, por su parte, ampliará su horario hasta las 23:00 horas los días 27 y 28 de agosto, y hasta las 24:00 horas el 1 de septiembre, garantizando así el transporte en franjas de alta afluencia.

Pero la principal novedad será la puesta en marcha de las Líneas Especiales de Feria (11, 12 y 13). La Línea 11 (Arrayanes – Recinto Ferial) tendrá una frecuencia de paso cada 30 minutos entre las 23:00 y las 6:00 horas. En su recorrido de ida, partirá de Villalonga y pasará por Mateo Alemán, Carretera de Arrayanes, Miguel de Unamuno, Plaza de los Mineros, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Carretera de Baños, Mina La Cabria, Paseo de los Andaluzes, Avenida de San Sebastián, Isaac Peral, Paseo de Linarejos y Eriazos de la Virgen, hasta llegar al recinto. En el trayecto de vuelta, seguirá un recorrido similar pasando por Plaza de los Mineros, Carretera Pozo Ancho y Villalonga.

La Línea 12 (Estación Linares-Baeza – Recinto Ferial), en cambio, ofrecerá servicio cada 40 minutos en el mismo horario nocturno. Desde la estación recorrerá JJ. Morales, Paseo de los Marqueses, Alfonso el Sabio, Julio Burell, Paseo de Linarejos y Eriazos de la Virgen, con destino al recinto ferial. El trayecto de regreso incluirá paradas en Fuente del Pisar, María Auxiliadora, Isaac Peral, Plaza de San Francisco, Sagunto y Avenida de España, finalizando nuevamente en la estación.

Renovación

Por último, la Línea 13 (Recinto Ferial – Avd. San Cristóbal – Camino de Úbeda) también funcionará cada 40 minutos, con horarios desde las 23:00 hasta las 6:00. En su ruta de ida atravesará Fuente del Pisar, María Auxiliadora, Bailén, Avenida de Andalucía y Avenida de San Cristóbal. El regreso, por su parte, cubrirá un recorrido más amplio pasando por San Cristóbal, Cid Campeador, Plaza del Ayuntamiento, Pontón, Baeza, Jaime I el Conquistador, Isabel la Católica, calle Holanda, Godoy del Moral, calle Úbeda, Julio Burell, Paseo de Linarejos y Eriazos de la Virgen antes de regresar al recinto ferial.

Este refuerzo llega acompañado de otra gran novedad: la renovación completa de la flota de autobuses, que ahora es totalmente eléctrica. Según subraya la empresa concesionaria, esta modernización «contribuye a mejorar la calidad del aire en la ciudad, haciendo que sea más respirable».

Espacio libre de alcohol en la Caseta Joven Por otro lado, la programación de la feria incluirá propuestas pensadas para distintos públicos y, en especial, para la juventud. En este sentido, la Feria de San Agustín 2025 volverá a contar con la Caseta Joven, un espacio libre de alcohol que presentará un programa de actividades específicas. El portavoz del Partido Popular, Martín de la Torre, subrayó que la iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de Auxi del Olmo con un ocio responsable y afirmó: «El objetivo es que los jóvenes seamos protagonistas en un entorno seguro, dinámico y hecho a nuestra medida».