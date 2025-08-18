Santana Factory reabrirá la senda industrial con 5.000 vehículos al año La inversión de 5,2 millones y la creación de 77 empleos directos marcan el arranque del proyecto impulsado junto a socios chinos

Irene Moral Lunes, 18 de agosto 2025, 21:34

La histórica factoría linarense comienza a escribir un nuevo capítulo en su trayectoria industrial. La alianza formada por Santana Motors, impulsada por el empresario argentino Eduardo Blanco, junto a las compañías chinas Zhengzhou Nissan, filial del grupo Dongfeng y socio histórico de Nissan en China, y Anhui Coronet, especializada en vehículos comerciales y eléctricos, ha dado lugar a Santana Factory, la sociedad que pondrá en marcha este otoño una planta de ensamblaje en el Parque Empresarial de Santana.

El proyecto, que ya ha superado varios trámites administrativos, avanza en la calificación ambiental mientras se ultiman los trabajos de adecuación de las naves F e I, destinadas a la línea de montaje y al almacén. La iniciativa cuenta con una inversión inicial de 5,2 millones de euros, enmarcada en el Memorando de Entendimiento firmado con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares, que han facilitado la cesión y remodelación de las instalaciones.

Según el informe técnico presentado en la sede electrónica municipal, la previsión es alcanzar una producción de 5.000 vehículos al año, con un ritmo máximo de 2,5 unidades por hora en dos turnos de trabajo. En su primera fase, la planta arrancará con 77 empleos directos, de los que 66 corresponden a operarios cualificados, además de seis jefes de equipo, un jefe de sección, un técnico de procesos, un administrativo y dos directivos. El efecto inducido podría elevar la cifra hasta 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos, un impacto relevante para la economía local.

No obstante, el proyecto no se limita a esta primera etapa. La documentación señala que la factoría tiene capacidad para ampliar progresivamente su producción e incluso duplicar el volumen anual si la demanda lo permite, lo que abriría la puerta a nuevas contrataciones en el futuro.

Mercados

En cuanto a los modelos, la planta estará preparada para ensamblar vehículos eléctricos, híbridos y convencionales, con unas dimensiones máximas de seis metros de largo, 2,1 de ancho y 2,8 de alto, y una distancia entre ejes de 3,8 metros. Inicialmente se producirán camionetas pick-up, camiones ligeros, mini-camiones y furgonetas eléctricas, con destino principalmente a los mercados de Europa y África, lo que refleja la vocación internacional de la iniciativa.

El proceso de trabajo será ágil y está diseñado para garantizar la calidad. Los kits de montaje llegarán en camiones a la nave almacén, donde se inspeccionarán y clasificarán antes de pasar a la nave F para el ensamblaje. Una vez completado, cada vehículo será sometido a pruebas en la línea de test y posteriormente en la pista de ensayos de la antigua Santana Motor, donde se realizarán los exámenes dinámicos antes de su almacenamiento y distribución.

Santana Factory se presenta como heredera de la dilatada tradición de la marca linarense, que en el pasado colaboró con gigantes como Land Rover, Suzuki o Iveco. Ahora, con el respaldo de socios internacionales y la apuesta por la movilidad sostenible, la nueva sociedad busca devolver a Linares su papel en el mapa de la automoción.

El arranque de la producción, previsto para el próximo otoño, abre así una nueva etapa para la ciudad, que confía en que el nombre de Santana vuelva a ser sinónimo de industria, innovación, progreso y empleo en la comarca.