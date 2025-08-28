IRENE MORAL LINARES Jueves, 28 de agosto 2025, 08:55 Comenta Compartir

La ciudad ya vive de lleno su Feria de San Agustín. Linares celebró este miércoles una intensa jornada de inauguraciones y actos oficiales que culminaron con el pregón del torero Curro Díaz, la tradicional cabalgata y el encendido del alumbrado extraordinario en la Fuente de la Constitución. Cientos de vecinos y visitantes acompañaron con entusiasmo un arranque que, como cada año, simboliza la unión entre tradición, cultura y fiesta.

La mañana del martes comenzó con la inauguración de la XXI Exposición de Minerales en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero, presidida por la alcaldesa Auxi del Olmo. Poco después, la regidora asistió a la apertura de la Exposición Filatélica y Numismática, que reunió a aficionados y coleccionistas. El tono institucional se prolongó con la convivencia inclusiva del Área de Infancia, Familia y Discapacidad, celebrada en la Caseta del Rescate, y con la recepción oficial al alcalde de Calatayud en el Palacio Municipal, donde los gigantes de los Marqueses de Linares marcaron uno de los momentos más entrañables del mediodía.

Ya por la tarde, el protagonismo lo asumió Curro Díaz, que a las ocho y cuarto ofreció un pregón cargado de emoción y recuerdo a la tierra que le vio nacer. Acto seguido, la cabalgata recorrió las calles de Linares con música, colorido y la participación de decenas de colectivos. Como colofón, el esperado encendido de la portada y del alumbrado extraordinario iluminó el cielo de la localidad y dio paso a la fiesta en las calles.

Con ello quedaron inauguradas también las principales novedades de este año, que refuerzan la imagen y el atractivo del recinto ferial. La portada del Paseo de Linarejos, concebida como homenaje a la ciudad, luce motivos alusivos al Ayuntamiento y a la Estación de Madrid, en clara referencia al 150.º aniversario de la concesión del título de ciudad. El acceso principal por la calle Eriazos de la Virgen se presenta completamente renovado, con arcos de luz en forma de abanico que sorprenden a los visitantes desde la entrada, mientras que en el propio Paseo los nuevos adornos evocan los mantones de manila.

Desfile por las calles del centro de la ciudad. I. MORAL

A estas mejoras se suma la segunda fase del entoldado en la calle principal de las casetas, que proporciona mayor comodidad a los asistentes durante las horas centrales de calor y garantiza una mejor experiencia de convivencia en el recinto. Además, la oferta se amplía este año con diez casetas populares, a las que se suman la Municipal, la Ludoteca y la Joven, afianzando un espacio diverso en el que tienen cabida tanto las familias como los más jóvenes. En total, el ferial cuenta con 36 atracciones —infantiles y de adultos— y más de 80 actividades paralelas que van desde los tradicionales puestos de comida y turrones hasta juegos de habilidad, tómbolas y artesanía, completando una feria que aspira a ser más cómoda, segura y participativa que nunca.

Con el ambiente festivo todavía reciente, Linares afronta este jueves, 28 de agosto, una de las jornadas centrales de la feria. La programación incluye el Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones del recinto ferial entre las 12:00 y las 16:00 horas.

El día comienza temprano, con la misa en memoria de Manolete en la Plaza de Toros, un homenaje íntimo que recuerda la trágica efeméride unida para siempre a la historia de la ciudad.

A continuación, el protagonismo se traslada al Parque Mariana Pineda, donde se inaugurará la Caseta Infantil. Talleres de manualidades, espectáculos de magia y actividades temáticas invitan a los más pequeños a disfrutar de su particular feria. En este sentido, la concejal de Festejos, Susana Ferrer, señaló que «la organización de multitud de actividades infantiles y una variada oferta de espectáculos culturales enriquecen el carácter tradicional y popular de la Feria».

La portada del Paseo de Linarejos. I.MORAL

El mediodía, por su parte, queda reservado a la devoción al patrón. A las doce se celebra la misa solemne en honor de San Agustín, cantada por el grupo rociero Recuerdos del Alba, mientras que el andén de la Estación de Madrid acoge, apenas media hora después, el concierto del Ateneo Musical de Linares. Además, la Caseta Municipal reúne a los amantes de las sevillanas con la actuación de Amigos de Gines y Recuerdos del Alba. Según Ferrer, «todo está preparado para vivir una feria segura, responsable y llena de orgullo por la historia compartida de Linares. Nuestro objetivo es que esta Feria sea un punto de encuentro para disfrutar, convivir y celebrar nuestras costumbres y raíces».

La expectación se traslada por la tarde a la Plaza de Toros, donde a las 18:30 horas se lidiarán ocho ejemplares de La Palmosilla para un cuarteto de lujo: Curro Díaz, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez. Este festejo se complementa con una variada programación nocturna.

Así, a las diez, el Teatro Cervantes acoge el espectáculo 'Canción Sentimental' del cantante Manuel Lombo, mientras que en la Caseta Municipal actuará el grupo Play Star. Para los más jóvenes, la Caseta Joven propone la 'Fiesta la Ostia Joven' con DJ, animadores, zancudos y efectos visuales.

Ampliar Curro Díaz durante el pregón junto a la alcaldesa Auxi del Olmo. I. MORAL Curro Díaz emociona con un pregón cargado de recuerdos y gratitud El torero linarense Curro Díaz fue este miércoles el encargado de pronunciar el pregón que dio inicio a la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, en una tarde en la que la emoción, la memoria personal y el cariño hacia su ciudad se entrelazaron en un discurso que recibió el aplauso unánime de sus paisanos. Desde el balcón del Ayuntamiento, Díaz reconoció que asumía el encargo «con ilusión, responsabilidad y hasta miedo», y confesó que nunca se habría imaginado ejercer de pregonero de las fiestas más emblemáticas de Linares. Su intervención estuvo marcada por vivencias personales y recuerdos de infancia, especialmente ligados a la feria y a su vocación taurina. «Hablar desde el corazón de un linarense, porque aquí me he hecho torero, aquí me he hecho hombre y aquí sigo estando», expresó emocionado. No faltaron tampoco alusiones a las tradiciones familiares del 28 de agosto, cuando de niño se arreglaba en casa para acudir a los toros con la ilusión de quien comenzaba a soñar con el albero. El pregón, que sirvió de pórtico a una feria que se prolongará hasta el 1 de septiembre, concluyó con la ciudad entregada a uno de sus vecinos más queridos, quien próximamente será distinguido como Hijo Predilecto, en reconocimiento a una trayectoria marcada por la constancia, la elegancia en los ruedos y el vínculo inquebrantable con su tierra. Nacido en Linares en 1974, Curro Díaz debutó con picadores en 1990 en Úbeda y tomó la alternativa en 1997 en su ciudad natal, en un cartel compartido con Juan Carlos García y Finito de Córdoba. Desde entonces ha forjado una carrera de fondo, resaltando por su concepto clásico del toreo, de gran pureza estética, que le ha granjeado el respeto de la afición de Las Ventas en Madrid y de cosos de primera como Sevilla o Valencia. A lo largo de los años ha sumado triunfos de relieve, hasta convertirlo en una de las figuras más queridas y respetadas de la tauromaquia contemporánea, especialmente entre quienes valoran la hondura y la expresión artística por encima de la mera estadística. Finalmente, Díaz regresará este jueves al coso de Santa Margarita para lidiar, junto a Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y Borja Jiménez, ocho ejemplares de La Palmosilla en el primero de los festejos taurinos de unas fiestas que este año conmemoran el 150.º aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares.