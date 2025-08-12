Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del hospital linarense. Ideal

Recibe el alta el joven de 22 años herido por disparos en Linares

La Policía Nacional investiga los hechos que se produjeron este lunes en la plaza Hermanos Álvarez Quintero

Ascensión Cubillo

Linares

Martes, 12 de agosto 2025, 14:10

Un joven de 22 años tuvo que ser trasladado este lunes al Hospital San Agustín de Linares por heridas de arma de fuego de carácter leve. A lo largo de la tarde fue dado de alta, según confirma la Policía Nacional.

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso a las 14:40 horas de este lunes alertando de disparos en la plaza Hermanos Álvarez Quintero de la ciudad minera, donde había un varón herido. Se activó a Policía Nacional, servicios sanitarios y Policía Local.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta. Por el momento no han trascendido más datos sobre el incidente.

