Promoción internacional de Linares, 'ciudad del ajedrez' Una delegación del Ayuntamiento de Linares encabezada por la alcaldesa, Auxi del Olmo, asiste estos días a la celebración de los torneos de ajedrez FIDE Grand Swiss y FIDE Women's Grand Swiss

Una delegación del Ayuntamiento, encabezada por la alcaldesa Auxi del Olmo, asiste estos días a los torneos FIDE Grand Swiss y FIDE Women's Grand Swiss 2025, que se celebran en Samarkanda (Uzbekistán). Se trata de una cita de gran relevancia en el calendario ajedrecístico mundial donde la regidora resaltó el potencial de la ciudad en el ámbito del deporte-ciencia y su capacidad para acoger competiciones de primer nivel, como el Campeonato Mundial Femenino por Equipos, que tendrá lugar en la localidad del 17 al 24 de noviembre.

«Queremos que Linares siga siendo punta de lanza en el mundo del ajedrez, de ahí nuestro empeño en continuar trabajando para que nuestra ciudad atraiga los más importantes eventos ajedrecísticos del momento», afirmó Del Olmo tras realizar la jugada inaugural de la séptima ronda del FIDE Women's Grand Swiss, en la partida entre la ex campeona mundial Antoaneta Stefanova y la actual número 9 del mundo, Kateryna Lagno. La alcaldesa estuvo acompañada por el presidente de la Federación Española de Ajedrez y miembro del Consejo Asesor de la Federación Internacional (FIDE), Javier Ochoa. La presencia en Uzbekistán sirvió además para estrechar vínculos de colaboración. Del Olmo mantuvo una reunión de trabajo con el director ejecutivo de la FIDE, Emil Sutovsky, y con miembros del equipo técnico de la Federación Internacional —Pavel Tregubov, Berik Balgaev y María Balashova— para abordar cuestiones organizativas de cara al Mundial Femenino de noviembre. En el encuentro participaron también Javier Ochoa y los concejales Raúl Caro-Accino y Martín de la Torre.

La agenda de la alcaldesa en Samarkanda incluyó igualmente una entrevista en la televisión que cubre la competición, considerada crucial en el circuito internacional ya que clasifica a los dos primeros puestos, tanto en categoría Open como femenina, para el Torneo de Candidatos al título mundial.

