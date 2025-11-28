Los primeros coches ensamblados en Linares, en el mercado en diez días

De vuelta al mapa de la automoción. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aseverado que en Linares se van a «ensamblar» ... coches con previsión de que el 5 de diciembre se entreguen «las primeras unidades a clientes particulares y concesionarios».

Así lo ha indicado este jueves durante su discurso en el Debate del Estado de la Comunidad, donde ha aludido a la próxima aprobación aprobación de la Cámara la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria, que modernizará los polígonos industriales con infraestructuras y servicios del siglo XXI.

En este sentido, ha apuntado que el Parque Científico Tecnológico de Santana-Linares «evidencia la revitalización de una industria que fue abandonada y desmantelada en etapas anteriores». «El compromiso del Gobierno andaluz con la provincia de Jaén y, concretamente con Linares, es el mejor ejemplo de la transformación de Andalucía», ha afirmado.

Al respecto, y tras aludir a la desaparición de Santana Motor en 2011, Moreno ha preguntado «quién iba a imaginar que en Linares se iban a volver a fabricar coches». Sin embargo, «después de muchos esfuerzos y gracias a las gestiones realizadas en el viaje oficial a China», se ha «recuperado la automoción» en la ciudad jienense.

«Hemos logrado que en Andalucía se vuelvan a ensamblar coches y que el próximo 5 de diciembre se vayan a entregar las primeras unidades a clientes particulares y concesionarios. Hemos conseguido lo que nadie creía posible. Hemos vuelto a poner a Jaén y a Linares en el mapa de la automoción y les hemos devuelto la capacidad de crecer y crear empleo que antes se les había negado», ha subrayado.

El presidente de la Junta se ha referido, de este modo, a la fábrica Santana Factory en el citado parque linarense, un proyecto que tiene como socios a las firmas Anhui Coronet Tech Co., Santana Motors y Zhengzhou Nissan (ZNA).

Por su parte, El PSOE ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía haya desplegado «un festival de mentiras» sobre una provincia como la de Jaén que «ya se ha cansado de sus anuncios fraudulentos y de sus promesas incumplidas».

Sobre Linares, el parlamentario socialista Víctor Torres ha calificado como «la burla final», pues es una ciudad «en la que no hay ni una sola inversión relevante, ni un solo proyecto potente, que haya sido ejecutado por la Junta de Andalucía».