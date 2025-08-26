Pregón, cabalgata y fuegos marcan el inicio oficial de la Feria de San Agustín Gigantes, pasacalles y charangas recorrerán el centro antes del encendido del alumbrado en la Plaza de la Constitución

Irene Moral Linares Martes, 26 de agosto 2025, 20:54 Comenta Compartir

La Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025 vive esta tarde una de sus jornadas más esperadas. El pregón desde el balcón del Ayuntamiento, la gran cabalgata de apertura y el encendido del alumbrado extraordinario marcarán el inicio oficial de seis días en los que Linares se volcará con su celebración más señalada.

El primero en tomar la palabra será el torero linarense Francisco Díaz Flores, Curro Díaz, que a las 20:15 horas pronunciará el pregón oficial desde el Palacio Municipal. El Ayuntamiento lo eligió como pregonero en reconocimiento a su trayectoria taurina, a su labor en la Escuela Cultural de Tauromaquia y a su papel como embajador de la ciudad. Además, está previsto que reciba el título de Hijo Predilecto de Linares, aprobado por el pleno.

A las 20:30 horas llegará uno de los momentos más vistosos: la cabalgata de apertura, que este año incorpora a los gigantes que representan a los Marqueses de Linares, don José de Murga y Reolid y doña Raimunda de Osorio y Ortega. Se trata de réplicas de las figuras originales construidas en 1901 como homenaje a los benefactores de Linares y Calatayud, ciudad desde la que han viajado para participar en la comitiva. El desfile recorrerá la plaza del Ayuntamiento, Ramón y Cajal, el Pasaje del Comercio, la Corredera de San Marcos, la calle Julio Burell y las avenidas de San Sebastián y María Auxiliadora, hasta finalizar en la Fuente del Pisar, en el Parque Mariana Pineda. Charangas, pasacalles y colectivos de animación acompañarán el recorrido para llenar de música y color el centro de la ciudad.

El acto central tendrá lugar a las 21:45 horas en la plaza de la Constitución, donde la Corporación Municipal y las autoridades inaugurarán oficialmente la feria con el encendido del alumbrado extraordinario, mientras el cielo de Linares se ilumina con fuegos artificiales que marcarán el inicio festivo de esta edición.

La programación continuará después con propuestas para todos los públicos. La Ludoteca Municipal abrirá a las 22:00 horas con la animación de Twins Animations, con una bienvenida cargada de personajes infantiles, hinchables, coreografías y una disco pensada para los más pequeños. A esa misma hora, la Caseta Municipal acogerá las actuaciones de La Gran Rockset y Trío Amanecer, mientras que la Caseta Joven se estrenará a las 23:00 horas con la actuación de Jesús Cm, animación con DJ y un espectáculo visual de luces e imágenes.