Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efectivos de la Policía Local muestran a la alcaldesa el funcionamiento de uno de los materiales. Ideal

La Policía Local de Linares incorpora un dron y cuatro 'bodycam'

El Ayuntamiento también dota de tres generadores de corriente para las dependencias del cuerpo

C. C.

Linares

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:15

Comenta

El Ayuntamiento de Linares ha dotado a la Policía Local de nuevos materiales para la mejora del equipamiento y del trabajo diario que realizan sus agentes. Entre las incorporaciones realizadas destacan un dron, cuatro cámaras de protección personal (bodycam) y tres generadores de corriente para las dependencias del cuerpo, además de software de gestión policial con nuevas funcionalidades.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por la concejal-delegada de Policía Local y Protección Civil, Mariola Aranda, y el intendente-jefe de la Policía Local, José Pereira, ha destacado «la apuesta realizada desde el Ayuntamiento por nuestra Policía Local, que realiza una importante labor al servicio de la ciudadanía, para velar por su seguridad y su bienestar».

En esa línea, la alcaldesa ha recalcado que estos materiales se suman a otras incorporaciones efectuadas recientemente, como los dos vehículos que fueron adquiridos para la renovación del parque móvil, entre otros recursos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La evolución del movimiento LGTBIQ se analiza en Andújar
  2. 2 Los fondos EDIL llegan cargados de esperanza y de una pugna por su éxito
  3. 3 Una ciudad para el comercio
  4. 4 La UJA se afianza como la segunda universidad en el sistema andaluz
  5. 5 El campus principal del Cetedex estaría operativo «en un año»
  6. 6 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montesa única en España
  7. 7

    La empresaria que declaró en los tribunales haber llevado 90.000 euros a Ferraz se ratifica en el Senado
  8. 8 Una historia de amor de la mano de Hemingway Project
  9. 9 La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno
  10. 10 El Museo de Jaén invita a conocer sus colecciones con música

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local de Linares incorpora un dron y cuatro 'bodycam'

La Policía Local de Linares incorpora un dron y cuatro &#039;bodycam&#039;