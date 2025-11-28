Ocho murales dibujan esta semana una nueva edición del Festival 23700 en Linares

El concejal de Juventud, Martín de la Torre, visitó esta semana algunos de los murales que se están pintando en varios puntos de la ciudad ... dentro de la sexta edición del Festival 23700, que se desarrolla estos días con la elaboración de ocho murales de gran tamaño.

Las obras están siendo realizadas por los artistas Belin, Wah, Case Maclaim, Lula Goce, Sfhir, Paola Delfín, Cosa V y Ana Corazón, nombres que se suman a un catálogo urbano que ya supera los cincuenta murales en la ciudad. De la Torre apuntó que «tener a los mejores artistas de arte urbano de talla internacional en nuestro municipio durante una semana no tiene precio», y recordó que el festival apuesta por creaciones al aire libre, abiertas al tránsito ciudadano y a la mirada de quienes recorren el espacio urbano. Asimismo, remarcó el alcance del evento, explicando que «es todo un éxito y tiene repercusión internacional, ya no solo por la cantidad de murales que hay en total, más de cincuenta, sino por la calidad de las obras, de manera que mucha gente de fuera viene a verlas».

Durante la visita, el concejal se detuvo ante la obra que Belin pinta en la calle Áurea Galindo, dedicada a la princesa íbera Himilce, y también ante el mural que Lula Goce realiza estos días en la calle Pintor El Greco. El recorrido continuó en la barriada de Santa Ana, donde Wah, artista local, trabaja esta semana en la creación de una nueva pieza de gran tamaño.

Simultáneas

De la Torre, acompañado por la concejala de Cultura, Susana Ferrer, y por la diputada provincial de Juventud, María Dolores Ruiz, siguió la evolución de los trabajos, que se desarrollan en sesiones de pintura simultáneas en distintos puntos de la ciudad. En sus declaraciones, el concejal también apuntó que el festival «no es solo un escaparate artístico», sino un legado urbano que se mantendrá en la ciudad, y añadió que «seguiremos apostando para que este Festival vaya a más y se siga consolidando porque es algo que va a quedar para la posteridad».

Por su parte, el artista Miguel Ángel Belinchón 'Belin' valoró la edición de este año señalando el «nivel, la calidad y el talento de los artistas participantes», y subrayó también «el valor incalculable de los murales que se realizan en la ciudad». Estas declaraciones llegaron durante la misma semana de ejecución de los trabajos, en la que los artistas y el Ayuntamiento han compartido foco público a través de las visitas y la elaboración de las obras.