La Navidad brilla en el corazón de Linares

Unas Fiestas directas al sentimiento. El Auditorio Municipal de El Pósito ha acogido la gala de presentación de la Campaña de Navidad 2025, que lleva ... por lema 'Esta Navidad haz que Linares brille en tu corazón'.

Esta iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento junto a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad, cuenta con la colaboración de numerosas asociaciones, colectivos, entidades y empresas para la configuración de la programación navideña de este año, con multitud de actividades lúdicas, culturales y deportivas para todos los públicos, edades y gustos.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha participado en la apertura de la gala, animando a la ciudadanía a «disfrutar de nuestras calles y plazas, que ya están engalanadas para la ocasión con un espectacular alumbrado y motivos navideños que crean un ambiente único y acogedor para el disfrute de los linarenses y también de los visitantes que nos acompañen en estos días».

La primera edil ha señalado que se estrenará la zona infantil 'Ciudad de la luz' y un nuevo mercadillo navideño en la Plaza del Ayuntamiento. Además, los más pequeños vivirán momentos mágicos en la Casa de la Juventud, con un gran calendario de actividades temáticas y actuaciones musicales para todas las edades.

Los vecinos vivirán juntos la llegada del año nuevo con las tradicionales pre-uvas, y las fiestas concluirán con la llegada del Heraldo Real, al que Linares recibirá por tercer año, junto a la cabalgata de Reyes Magos, entre otras sorpresas.

El concejal-delegado de Comercio y Hostelería, Michel Rentero, también ha desgranado otras propuestas de la programación navideña, en las que hay actividades de diferentes áreas municipales y de asociaciones y colectivos linarenses. El edil ha puesto en valor el importante trabajo realizado para la organización y coordinación de esta campaña, de la cual se repartirán 20.000 ejemplares de una guía informativa. Además, ha dado a conocer que el cartel anunciador de la campaña es obra de Jaume Gubianas Escudé.

Así, Rentero ha enumerado la zambomba flamenca que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento el día 14 de diciembre; el Certamen Escolar de Villancicos, con la participación de más de 500 de niños; la tradicional comida navideña de mayores; la Papanoelada Motera; la instalación de puntos fijos de dinamización en la plaza San Francisco, el Lugarillo, la calle Isaac Peral y la plaza del Bermejal; las actividades en el Mercado de Abastos y el Mercadillo; el tradicional trenecito navideño; la Tómbola Navideña, situada en la calle Canalejas; la tercera edición del Campeonato Navideño de Ajedrez; las diferentes actividades infantiles en la Casa de la Juventud o las mini-campanadas, entre otras citas.

Alumbrado navideño

Previamente a la gala, se ha procedido a la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad con la celebración de un novedoso espectáculo musical en la plaza Ramón y Cajal, al que ha asistido numeroso público. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha participado en el encendido oficial, para el que se ha contado con la actuación de la cantante Teresa Mood, el quinteto de metales Zayin, el percusionista Israel Redondo y la Capilla Infantil Madre de Dios de la Salud.

El alumbrado navideño de este año se extiende por 75 calles y plazas, mediante 670 puntos leds y más de 3.500.000 leds. Destaca además el túnel con efectos especiales de luminotecnia del Pasaje del Comercio, un árbol luminoso de 20 metros de altura en la plaza del Ayuntamiento, varias figuras tridimensionales y un diseño especial en las 'Ocho Puertas' con elementos novedosos.