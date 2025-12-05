Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la gala en la que se inauguraron las luces. IDEAL

La Navidad brilla en el corazón de Linares

El municipio ofrecerá multitud de actividades para el disfrute de vecinos y visitantes

Ideal

Linares

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:26

Comenta

Unas Fiestas directas al sentimiento. El Auditorio Municipal de El Pósito ha acogido la gala de presentación de la Campaña de Navidad 2025, que lleva ... por lema 'Esta Navidad haz que Linares brille en tu corazón'.

