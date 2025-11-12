14 millones de euros para la nueva sede judicial de Linares

«Un proyecto estratégido y muy necesario». Con estas palabras destacaba la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, la creación de una nueva sede judicial ... en la localidad. «La unificación de los juzgados en un mismo edificio, moderno, accesible y con espacio suficiente, supondrá un salto de calidad en la atención a la ciudadanía y en las condiciones de trabajo de los profesionales de la Justicia», ha agregado.

Así, la alcaldesa, Auxi del Olmo, mantuvo una reunión con el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en la que se abordaron los avances del proyecto de unificación de las dos sedes judiciales de Linares en el mismo emplazamiento para lograr así una ampliación de espacio.

En el encuentro también participaron el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, y el delegado territorial de Justicia, Javier Carazo. Del Olmo ha agradecido a la Junta su apuesta por esta intervención de gran envergadura, un proyecto cuantificado en 14 millones de euros de inversión.

Sensibilidad

«Desde el Ayuntamiento de Linares venimos trabajando con lealtad y colaboración para que este proyecto sea una realidad lo antes posible. Existe una voluntad compartida entre administraciones —Junta, Ayuntamiento y Universidad de Jaén— para encontrar la mejor solución técnica y jurídica, y eso es lo importante, que remamos todos en la misma dirección», ha apuntado.

«Agradezco especialmente la sensibilidad de la Junta al mantener su compromiso de inversión en nuestra ciudad. Lo esencial es que el proyecto sigue adelante y que Linares contará con una sede judicial a la altura de lo que Linares merece. Seguiremos trabajando juntos, con responsabilidad y con ilusión, porque cuando las administraciones cooperan pensando en el bien común, los resultados siempre llegan. Y este proyecto es una muestra más de ello», ha valorado.