Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Encuentro mantenido en la Delegación de Jaén. Ideal

14 millones de euros para la nueva sede judicial de Linares

Reunión del Ayuntamiento y la Junta por un proyecto «estratégico y muy necesario»

E. L.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

«Un proyecto estratégido y muy necesario». Con estas palabras destacaba la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, la creación de una nueva sede judicial ... en la localidad. «La unificación de los juzgados en un mismo edificio, moderno, accesible y con espacio suficiente, supondrá un salto de calidad en la atención a la ciudadanía y en las condiciones de trabajo de los profesionales de la Justicia», ha agregado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  2. 2 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad
  3. 3 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  4. 4 Así hemos narrado la remontada de Alcaraz ante Fritz
  5. 5 Diputación celebra la I edición de las Distinciones 'Sabor Granada
  6. 6

    Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan
  7. 7

    La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029
  8. 8 Jaén cambia los lamentos por «autoestima y reivindicación»
  9. 9 Los presupuestos de Jaén pasarán por pleno este mes tras ocho años
  10. 10 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 14 millones de euros para la nueva sede judicial de Linares

14 millones de euros para la nueva sede judicial de Linares