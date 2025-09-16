Linares se prepara para el campeonato de hamburguesas más bestia

IDEAL Martes, 16 de septiembre 2025, 17:09 Compartir

Linares está listo para vivir una experiencia única, ya que desde mañana hasta el 21 de septiembre se celebrará por primera vez en la ciudad The Burger Cup, el campeonato de hamburguesas más potente de España. Este evento tendrá lugar en el Recinto Ferial y promete ser un festín gastronómico que combinará lo mejor de la cocina nacional con música en directo y un ambiente vibrante. Con entrada libre, se anticipa un gran ambiente y la oportunidad de degustar las hamburguesas más virales del país. Oferplan de IDEAL te vuelve a proponer su menú exclusivo a un precio irresistible para que puedas pobrar todas las hamburguesas y disfrutar al máximo de ellas. Recuerda que solo lo podrás adquir en la plataforma de planes en las barras o taquilla no estará a la venta

Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de una selección de 10 hamburgueserías destacadas que llegarán de distintos rincones de España e incluso del extranjero, ofreciendo propuestas irresistibles que elevarán la experiencia culinaria. Algunas de las hamburgueserías presentes incluyen:

- Naches (Ávila): Especialistas en ahumado, traerán carne de vaca avileña y pan artesanal.

- Smokie (Madrid): Conocidos por su sabor madrileño ahumado.

- Briochef (Madrid): Doble ganadora del premio a la mejor hamburguesa de Madrid y en el top 25 mundial.

- Blitz Smash (Murcia): Maestros de las smashburgers de calidad.

- Ficus (Andalucía): Destacan por su burger inconfundible con pan rosa.

- Vulcano (Torrejón de Ardoz): Famosos por su burger con jeringuilla de queso fundido.

- BurgerLab (Albacete): Donde la ciencia se une a la creatividad en hamburguesas.

- Schuessler (Valencia): Propuesta valenciana de carne premium.

- MrBeast Burgers (EE. UU.): La popular marca internacional llega por primera vez a España.

- El Sr. de las Donas (@elsenordelasdonas): Encargado de los postres del evento.

The Burger Cup no solo es un deleite para los amantes de la buena comida, sino que también ofrecerá actividades familiares. El sábado 20 a las 13:00 h, habrá un showcooking infantil gratuito donde los niños podrán aprender a preparar sus propias hamburguesas. Las inscripciones están disponibles a través de Instagram en la cuenta @theburgercup.

Además, cada jornada contará con música en directo, creando un ambiente perfecto para disfrutar entre amigos o en familia. El evento es pet-friendly, así que puedes asistir con tu mascota. El horario del evento será de miércoles a viernes de 19:00 a 01:00 horas y el sábado y domingo de 12:00 h a 01:00 horas

