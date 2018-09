Todos a una por Linares se concentrará en Sevilla para exigir que se cumplan los compromisos para «reflotar» la ciudad EP Han solicitado una reunión con la presidenta del Gobierno autonómico, Susana Díaz EUROPA PRESS LINARES Domingo, 30 septiembre 2018, 11:43

La plataforma ciudadana Todos a una por Linares entregará el 5 de octubre a la Junta de Andalucía las firmas recogidas para exigir el cumplimiento de los acuerdos parlamentarios para poner en marcha medidas con las que «reflotar la ciudad» de «crítica» situación socioeconómica. Será en el sevillano Palacio de San Telmo, en cuyo entorno también se ha previsto una concentración.

Así lo ha indicado Antonio Barrios, del citado colectivo, quien ha explicado que esta campaña de recogida de firmas, iniciada este mismo mes, también pretende recordar que la plataforma y representantes municipales han solicitado una reunión con la presidenta del Gobierno autonómico, Susana Díaz.

«Ya hemos hablado con todos los delegados que teníamos que hablar, con todos los consejeros y ahora necesitamos hablar con la presidenta porque es la que tiene que cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Parlamento y precisar, además, fases de ejecución, presupuestos, etcétera«, ha comentado.

En este sentido, ha recordado que la moción aprobada por unanimidad el 14 de diciembre de 2017 incluía iniciativas «para ayudar y favorecer a Linares« y contempla cuestiones como el cumplimiento del Plan Linares Futuro, el avance en infraestructuras o solicitar una inversión territorial integrada (ITI). Sobre este instrumento, aprobado finalmente con carácter provincial, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana el modelo de gobernanza.

Al respecto, Barrios ha aclarado que desde la plataforma «no se plantea que no se esté haciendo nada». «Lo que decimos es que Linares no tiene tiempo para ir dando pinceladas. O las medidas llegan a corto plazo o ya no hay nada que salvar«, ha asegurado no sin incidir en que la situación es tan crítica que no acepta más demora.

Por ello, se inició esta campaña de recogida de firmas con la que visibilizar, como ya ocurrió en las dos manifestaciones «masivas» convocadas hasta ahora, que «no es un capricho ni un arrebato de cuatro, sino que hay una ciudad que no va a mendigar« y demanda que se cumplan los acuerdos aprobados.

«Creo que se alcanzarán 15.000 o 20.000 firmas«, ha destacado. Por el momento, se han superado las 6.600 en change.org, mientras que en papel se han recogido unas 3.000, según el último recuento que deben actualizar, ya que »hay muchos puntos de recogida en la ciudad«.

Las entregarán el próximo viernes en el sevillano Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, ante el que también se ha previsto una concentración. Hasta ahora, se han llenado seis autobuses, a los que se sumarán otros fletados de forma particular por diversos colectivos.

«Hemos avisado por conducto oficial y unos correos al Gabinete de Presidencia de que vamos a estar allí. Si Susana Díaz tuviese a bien bajar diez minutos o nosotros poder subir para que nos escuche sería de agradecer«, ha concluido Barrios.