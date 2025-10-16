Linares está «en el camino correcto» para su «resurgir industrial» El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha puesto como ejemplo la llegada de dos empresas punteras del sector automovilístico

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 16 de octubre 2025, 12:27

«En el camino correcto». Estas fueron las palabras del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, quien considera que se está «asistiendo a un resurgir industrial de Linares» y ha señalado como muestra a dos firmas chinas (Desay Automotive y Coronet) con iniciativas que «son ya realidad más que proyecto».

El consejero ha afirmado que se tratan de empresas «líderes del sector de automoción». La primera se dedica a la fabricación de salpicaderos digitales para vehículos y tiene entre sus clientes a primeras marcas, incluido el grupo Volkswagen, «su primer cliente» en Europa; mientras que Coronet «va a ensamblar vehículos todoterrenos».

«Ambos proyectos suman una inversión inicial de casi 50 millones de euros, 500 empleos y está previsto que entren en funcionamiento a primeros de 2026», ha afirmado el titular de Industria, Energía y Minas.

Ha recalcado que «no son los únicos casos» y se ha referido a otras compañías que han decido instalarse en el Parque de Santana, como las españolas Grupo Escribano y Novaindef o la francesa Compin Fainsa. Igualmente, ha hablado del centro tecnológico Cetemet y de Evolutio, «esta última con cerca de 200 empleos ya creados a día de hoy».

«De alguna manera, los nueve millones de euros que ha invertido ya el Gobierno de Andalucía en la remodelación, puesta al día del Parque Santana, están siendo decisivos para la puesta en marcha de la infraestructura», ha manifestado Paradela.

Al hilo, ha apuntado que «van a seguir llegando buenas noticias», para lo que también se ponen a disposición «instrumentos». Es el caso de Desay Automotive, a la que se ha concedido, para una inversión de 31 millones de euros, incentivos de «un 10-15%».

Esta ha sido la respuesta del consejero a una pregunta de la diputada del grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, quien se ha interesado por las actuaciones que el Gobierno autonómico lleva a cabo para recuperar el que fue «uno de los principales pueblos industriales en la Andalucía Oriental»

En este sentido, ha aludido a Ley de Espacios Productivos para «ver si se está tomando alguna medida» para convertir poner en valor el Parque Empresarial Santana y hacer de él en «un símbolo de esa modernidad», por ejemplo, con paneles fotovoltaicos o tomas para coches eléctricos.