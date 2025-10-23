Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reunión de la alcaldesa de Linares con la consejera de Sostenibilidad. Ideal

Linares avanza en la mejora del tratamiento y la gestión de residuos

La alcaldesa pone en valor las inversiones de la Junta en el municipio y destaca la apuesta por la economía circular

C. C.

Linares

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:03

Comenta

La mejora y modernización del tratamiento y la recogida separada de residuos y biorresiduos ha centrado la reunión que han mantenido la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Del Olmo ha puesto en valor las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a la Diputación de Jaén para ese fin, y que tienen especial incidencia en el Complejo de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, ubicado en el término municipal linarense.

«Es de agradecer la importante apuesta de la Junta de Andalucía por la economía circular, la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y desde el Ayuntamiento de Linares nos sumamos a ese compromiso con el medio ambiente», ha señalado la alcaldesa en una nota.

En este encuentro, se han intercambiado impresiones acerca de la subvención de 4,2 millones de euros para adaptar dichas instalaciones e incorporar el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente, junto a otros 526.000 euros para la mejora de las líneas automáticas de recuperación de papel-cartón y aluminio monodosis.

De otro lado, están en fase provisional las ayudas de 954.000 euros para adquirir camiones destinados al servicio de recogida separada de biorresiduos, de las cuales también podrá beneficiarse Linares, según informa el Ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retrasos y lío de trenes en la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria
  2. 2 Sovena refuerza su protección ambiental en su planta de Andújar
  3. 3 Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén
  4. 4 El PSOE dice que pacientes tardan hasta 10 meses en el hospital de Andújar para que le quiten una carcinoma
  5. 5 Andújar mostrará en Tierra Adentro su fauna y gastronomía
  6. 6 El avance de la PAC llega a Jaén: los agricultores reciben 190 millones de euros
  7. 7 La Cofradía del Gran Poder de Andújar enfila sus 75 años de historia
  8. 8 El influencer Peldanyos alucina con un tesoro de Granada: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos»
  9. 9 El tranvía de la capital vuelve a salir, en pruebas, otra vez
  10. 10 Los mandos operativos de Emergencias e Infoca se integran en la sede del 112

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Linares avanza en la mejora del tratamiento y la gestión de residuos

Linares avanza en la mejora del tratamiento y la gestión de residuos