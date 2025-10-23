Linares avanza en la mejora del tratamiento y la gestión de residuos La alcaldesa pone en valor las inversiones de la Junta en el municipio y destaca la apuesta por la economía circular

Reunión de la alcaldesa de Linares con la consejera de Sostenibilidad.

Linares Jueves, 23 de octubre 2025, 18:03

La mejora y modernización del tratamiento y la recogida separada de residuos y biorresiduos ha centrado la reunión que han mantenido la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.

Del Olmo ha puesto en valor las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía a la Diputación de Jaén para ese fin, y que tienen especial incidencia en el Complejo de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos Guadiel, ubicado en el término municipal linarense.

«Es de agradecer la importante apuesta de la Junta de Andalucía por la economía circular, la sostenibilidad y la reducción de emisiones, y desde el Ayuntamiento de Linares nos sumamos a ese compromiso con el medio ambiente», ha señalado la alcaldesa en una nota.

En este encuentro, se han intercambiado impresiones acerca de la subvención de 4,2 millones de euros para adaptar dichas instalaciones e incorporar el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente, junto a otros 526.000 euros para la mejora de las líneas automáticas de recuperación de papel-cartón y aluminio monodosis.

De otro lado, están en fase provisional las ayudas de 954.000 euros para adquirir camiones destinados al servicio de recogida separada de biorresiduos, de las cuales también podrá beneficiarse Linares, según informa el Ayuntamiento.