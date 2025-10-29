Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mamen Muñoz y Michel Rentero. Ideal

Linares acomete más de 1.500 actuaciones de mejora en sus barrios

Las áreas de Participación Ciudadana y Obras del Ayuntamiento hacen balance de los trabajos realizados «en consenso con los vecinos»

C. C.

Linares

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26

El Ayuntamiento de Linares ha ejecutado más de 1.500 actuaciones de reparación y mejora en los barrios a través de las áreas de Participación ... Ciudadana y Obras. Una cifra que se desprende del balance realizado este miércoles por los concejales Mamen Muñoz y Michel Rentero.

