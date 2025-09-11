La Junta destaca el «buen hacer» de la agrupación musical La Pasión de Linares La Consejería de Cultura lanza una convocatoria de ayudas para bandas de música, dotada con 300.000 euros y abierta hasta el 22 de septiembre

Irene Moral Linares Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:20 Comenta Compartir

El sonido de las bandas de música de la provincia contará con un nuevo respaldo institucional. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, mantiene abierta hasta el próximo lunes 22 de septiembre la primera convocatoria de ayudas destinada a estas formaciones, con el objetivo de reforzar su papel cultural y su arraigo en la sociedad andaluza.

El anuncio fue realizado por el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, durante su visita a la Agrupación Musical La Pasión de Linares, donde recorrió las instalaciones acompañado por su presidente, José Manuel Torrecillas, el delegado de Cultura y Deporte, José Ayala, y los concejales del Ayuntamiento linarense, Susana Ferrer y Enrique Mendoza.

Estrella puso en valor la trayectoria de la banda anfitriona y subrayó «el buen hacer» de La Pasión, a la que definió como «un ejemplo de buena gestión». Recordó que cuenta con 150 integrantes y que es «un referente, no solo en la provincia de Jaén, sino también en el ámbito andaluz y nacional, con una dilatada y sólida trayectoria», a punto de celebrar su trigésimo aniversario.

El delegado incidió en que se trata de «la primera vez que un gobierno en Andalucía apuesta por las bandas de música, el Gobierno de Juanma Moreno», y detalló que podrán solicitar estas ayudas tanto asociaciones musicales como agrupaciones, cofradías y hermandades que cuenten con una banda vinculada. En su opinión, estos incentivos son «una forma de promover el crecimiento y la riqueza de estas bandas».

Andalucía cuenta con más de 600 agrupaciones de este tipo —44 en la provincia de Jaén— que suman más de 100.000 integrantes. Por ello, Estrella señaló que las subvenciones son también «una forma de reconocer que Andalucía es una tierra con una importante vinculación musical, con mucho talento musical».

En su intervención, recordó además que la Junta respalda la educación musical a través de 17 escuelas municipales en Jaén y los conservatorios, destacando que Andalucía es la comunidad con más centros de este tipo en España, con un total de ochenta. «Apoyar a las bandas de música es una forma de reconocer el gran trabajo que realizan día a día las 600 bandas andaluzas, además de la voluntariedad y el compromiso de sus 100.000 integrantes», subrayó.

Estrella concluyó mostrando su satisfacción por «contar con las bandas de música como pieza clave para continuar engrandeciendo la Semana Santa en Jaén en particular y en Andalucía en general». Además, reconoció «el notable protagonismo de estas bandas en la cultura cofrade de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Convocatoria

La línea de ayudas cuenta con un presupuesto global de 300.000 euros, en régimen de concurrencia no competitiva. La subvención máxima será de 2.500 euros por beneficiario y se destinará exclusivamente a la adquisición de instrumentos de viento madera, viento metal, percusión y otros de uso habitual en las bandas.