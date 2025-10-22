La influencia de los Figueroa en el desarrollo del distrito minero de Linares-La Carolina El escritor linarense Lorenzo Martínez Aguilar aborda este tema en su libro 'Los vínculos del plomo'

C. C. Jaén Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:45 | Actualizado 17:55h. Comenta Compartir

La Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) acogió la presentación del libro 'Los vínculos del plomo. La dinastía Figueroa en el distrito minero Linares-La Carolina (1822-1923)', cuyo autor es Lorenzo Martínez Aguilar.

Existen pocos estudios que se hayan preocupado de situar, con rigor y precisión, la importancia que tuvieron las sociedades y familias empresariales españolas que protagonizaron la iniciativa privada de la minería y la industria del plomo a lo largo del siglo XIX en el distrito Linares-La Carolina. Una de ellas fue la dinastía Figueroa, cuyo volumen inversor, societario y de negocio se hizo extensivo a sectores tan dinámicos y novedosos entonces como el gas, la electricidad, el laminado de aluminio y el ferrocarril, tal y como explica la UJA en una nota.

De esta manera, este libro aborda el estudio de este grupo familiar, su relevancia social, económica y política; su influencia, intervención y mecenazgo para favorecer el desarrollo, el progreso y la modernización de dicho distrito minero. Un estudio original y novedoso por su estructura literaria, de gran interés y bien fundamentado, que profundiza en el conocimiento de aquellas huellas minero-industriales, patrimoniales, educativas, culturales, edilicias, toponímicas, etc. de la familia Figueroa, aún hoy reconocibles en Linares y La Carolina.

«Este libro reflexiona sobre un pasado, que fue un periodo de dinamismo, para comprender mejor el presente. A través de un análisis riguroso y bien fundamentado, el autor nos enseña a identificar las huellas históricas, patrimoniales, educativas y culturales que todavía perviven y son muy reconocibles en la ciudad y en su antiguo distrito minero», declaró el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, en la presentación donde estuvo acompañado por el autor, la presidenta del Centro de Estudios Linarenses, Susana Ferrer, y el director de la EPS de Linares, Manuel Valverde.

Sobre el autor

Lorenzo Martínez Aguilar nació en Linares. Escritor, poeta e investigador, es consejero académico del Centro de Estudios Linarenses (CEL), del que fue su director académico entre 2011-2015. Tiene publicados 30 libros, 14 de ellos como autor sobre historia y patrimonio de Linares, poesía, relatos, novelas, crítica literaria... Y otros 16 libros en volúmenes colectivos, antologías poéticas, congresos, jornadas históricas y culturales, etc.

Completa este bagaje medio centenar de trabajos de investigación en diversas revistas y publicaciones especializadas, a lo que hay que añadir su extensa faceta como conferenciante y articulista en prensa. Desde enero de 2021 figura en la Biblioteca de Escritores Andaluces (ACE-Andalucía). Sus obras se caracterizan por un compromiso solidario de reflexión sobre la realidad actual y la esencia de lo humano como testigo de la historia, en un ejercicio de búsqueda, autenticidad y conciencia con la palabra y el humanismo.