El Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares' es uno de los acontecimientos más importantes del pórtico de la Real Feria de San Agustín y ... este año, en su edición número 59, retoma la tradición del pregón. El encargo recae en Manuel Martínez, presidente de la Peña Cultural Flamenca El Cabrerillo, que no es nuevo en estas lides ya que pregonó este concurso en el año 2008.

Esta cita se celebrará el próximo 20 de agosto en el Teatro Cervantes, a partir de las 20:00 horas, y tras el discurso que pronuncie Manuel Martínez se llevará a cabo la actuación del bailaor linarense Vicente Fernández, que presentará junto a su compañía el espectáculo flamenco 'Enredaos'.

– Se retoma el pregón y le encomiendan a usted la tarea de darlo, ¿cómo se siente?

– Para mí es un orgullo volver a pregonar el concurso de tarantas 17 años después de la primera vez, aunque el contexto y los pregones son diferentes.

– ¿Cuántos años llevaban sin pregón?

– Seis.

– ¿Cómo lo ha enfocado?

– Lo he dividido en dos partes: en la primera reivindico nuestro cante autóctono, la taranta, y en la segunda narro emociones, experiencias, sentimientos, centrándome en el matrimonio de Linares con su taranta, la total condición entre los dos, el alma que es de Linares. No voy a entrar en litigio alguno, siempre ha habido comparaciones con otras zonas, porque tengo claro lo que significa la taranta para Linares y la protección que ha tenido.

– ¿Qué es lo que hace tan especial a la taranta respecto a otros palos del flamenco?

– La taranta forma parte del grupo de los cantes de Levante y dentro de ellos, del cante de las minas. Digamos que la taranta es la madre de todo ese grupo de cantes de las minas. Yo defiendo mucho que gracias a Linares, la taranta se ha podido expandir y dar a conocer. Si no hubiera existido Linares, a lo mejor se habría dividido, no sé si totalmente. Téngase en cuenta la calidad de los intérpretes que tuvimos al principio, como por ejemplo el Cabrerillo, el Basilio, el Bacalao, el Fruto, el tonto Linares; y después otra generación también importante con nombres como Gabriel Moreno, Coronel, Tocino, Manolo Bonero y Gasparín, que eran hermanos. Quizás haya que agradecerle a estas generaciones que no se haya diluido totalmente.

Además, los grandes del flamenco vinieron a aprender de ellos, sobre todo de la primera generación: el Cojo de Málaga, Juanito Valderrama, Rafael Romero 'el Gallina' de Andújar, Enrique Rosco y Marchena, entre otros, vinieron a beber de la fuente.

– ¿Cuándo empezó a sonar este palo del flamenco?

– A finales del siglo XIX. En 1898 ya se hablaba de taranta en Madrid y en Linares, por supuesto. El primer café cantante data de 1880 y a los pocos años se dieron espectáculos de taranta y de otros cantes aquí. La gran eclosión de la taranta se dio a finales de siglo XIX y principios del XX, siempre con Linares al frente. ¿Por qué? Porque aquí estaban los maestros, los que podían enseñarla. Hay una canción que dice 'Las tarantas de Linares nadie las sabe cantar, que las cantan los mineros cuando van a trabajar'; el grupo Luisa Linares y los Galindos lo sacó y hablaban de las tarantas de Linares, no de otros sitios. Por eso mi primera parte del pregón reivindica este cante autóctono nuestro que es el alma del Linares que fue y de un Linares diferente, por supuesto, pero que nunca olvidará a quienes la hicieron grande.

– ¿Cómo ha evolucionado la taranta con los años y en qué situación se encuentra en la actualidad?

– Yo no he vivido todas sus fases, pero de pequeño veía a los mineros con las taleguillas cantar en las tabernas (en cualquier sitio se podía cantar). Como chiquillo que era me acercaba a oírlos y me fue gustando porque se trataba del cante de mi ciudad. De ahí que luego me interesara por el flamenco en general.

Linares nunca ha dejado de producir grandes artistas en lo que se refiere a las tarantas. Ahora tenemos a la maestra Carmen Linares, que ha sido también como una bandera para nuestra ciudad, así como una generación maravillosa tanto de hombres como mujeres. Otra cosa curiosa que ocurre en Linares, a diferencia de otros sitios, es que todos los gitanos saben cantar por tarantas.

– El 22 de agosto se celebrará la final de cantes de libre elección y al día siguiente, la de tarantas. ¿Qué destaca de los finalistas?

– He estado en todas las fases eliminatorias y puedo decir que hay bastante calidad, así como un jurado de categoría compuesto por tres cantaoras de Linares, Belén Vega, Alma Martos y Nazareth Romero, la profesora de flamenco Ana María Díaz Olaya y Gonzalo Rojo.

– ¿Qué mensaje traslada a la ciudadanía de cara a este concurso?

– La invito a participar tanto en el pregón como en las finales y los distintos espectáculos que se han programado (el 21 de agosto será el turno de Ángel Solana con 'Mi raíz flamenca', que estará acompañado por Marcos Cruz, el Ballet Español de Linares y diferentes músicos en directo. El 22 de agosto, en la final de cantes de libre elección, actuará como artista invitado el cantaor David Palomar, mientras que el 23 de agosto hará lo propio la cantaora jerezana María Terremoto en la final de tarantas). Antes nos limitábamos a dos días y ahora tenemos cuatro.