Manuel Martínez. Cedida

Manuel Martínez, pregonero del LIX Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares'

«Gracias a Linares, la taranta se ha podido expandir y dar a conocer»

ElConcurso Nacional de Tarantas retoma este año su pregón, que lo pronunciará Manuel Martínez el 20 de agosto en el Teatro Cervantes

Ascensión Cubillo

Linares

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:29

El Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares' es uno de los acontecimientos más importantes del pórtico de la Real Feria de San Agustín y ... este año, en su edición número 59, retoma la tradición del pregón. El encargo recae en Manuel Martínez, presidente de la Peña Cultural Flamenca El Cabrerillo, que no es nuevo en estas lides ya que pregonó este concurso en el año 2008.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

