El Festival Vive Linares aumenta su programación y ofrecerá 10 actuaciones en 2026

El Festival Vive Linares 2026 aumenta su programación para ofrecer 10 actuaciones en su segunda edición, que se celebrará los días 8 y 9 de ... mayo en el recinto ferial del parque multiusos del Pisar. El cartel lo conforman La La Love You, Ultraligera, DJ Nano, Cariño, Lori Meyers, Nil Moliner, Alvama Ice, Vera Fauna, Niña Polaca y Ojete Calor.

«Linares volverá a transformarse en un punto de encuentro musical para dar cabida a este gran acontecimiento. Este festival nació con vocación de continuidad, y a pesar de su juventud, se ha posicionado como uno de los eventos músico-culturales más importantes y referentes en el panorama musical andaluz», ha dicho la concejala-delegada de Cultura y Festejos, Susana Ferrer, en la presentación de la programación.

El cartel de este año es «diverso y plural», con artistas consolidados dentro del panorama nacional pero también emergentes. «El Festival Vive Linares es una apuesta estratégica de este equipo de Gobierno por impulsar eventos musicales que forman parte importante del desarrollo económico, turístico y social de nuestra ciudad», ha asegurado Ferrer, quien ha incidido en que el impacto de este festival se traslada asimismo a la ocupación hotelera, el comercio y la hostelería.

«Nuestro objetivo es seguir proyectando Vive Linares no solo como referente a nivel local sino a nivel andaluz. Queremos un festival accesible, sostenible, moderno, inclusivo y atractivo, que forma parte de la estrategia de revitalización económica de la ciudad impulsada desde este equipo de Gobierno», ha afirmado la concejala.

El recinto ferial se habilitará especialmente, con entrada gratuita para menores de 8 años, ludoteca, zona de foodtrucks, photocall, y pulseras NFC. Desde este jueves, el precio de los abonos es de 70 euros (general) y 125 euros (VIP). La venta de entradas está disponible de forma online en Enterticket y como puntos físicos en MLC Viajes, Musical Linares, Pópulo Baeza y Tomasito.