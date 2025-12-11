Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lori Meyers, en una imagen de archivo. Ideal

El Festival Vive Linares aumenta su programación y ofrecerá 10 actuaciones en 2026

La La Love You, Ultraligera, DJ Nano, Cariño, Lori Meyers, Nil Moliner y Niña Polaca son algunos de los grupos del cartel

A. C.

Linares

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:59

Comenta

El Festival Vive Linares 2026 aumenta su programación para ofrecer 10 actuaciones en su segunda edición, que se celebrará los días 8 y 9 de ... mayo en el recinto ferial del parque multiusos del Pisar. El cartel lo conforman La La Love You, Ultraligera, DJ Nano, Cariño, Lori Meyers, Nil Moliner, Alvama Ice, Vera Fauna, Niña Polaca y Ojete Calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  2. 2 La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal
  3. 3

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  4. 4 Detenido en Alcalá la Real por robar un coche, darse a la fuga y provocar daños
  5. 5 Médicos de Jaén rechazan el Estatuto Marco y denuncian jornadas de 80 horas semanales
  6. 6 Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles
  7. 7 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  8. 8 Cetedex, «un antes y un después en la provincia»
  9. 9 Amplio programa navideño en el Gran Eje para dinamizar la los comercios de la zona
  10. 10 La Semana de la Esperanza pondrá el colofón al Otoño Cofrade

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Festival Vive Linares aumenta su programación y ofrecerá 10 actuaciones en 2026

El Festival Vive Linares aumenta su programación y ofrecerá 10 actuaciones en 2026