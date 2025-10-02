Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nueva junta directiva de ACIL. Ideal

Eduardo Pérez, nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares

La nueva junta directiva toma posesión con el objetivo de impulsar la actividad empresarial en la ciudad

C. C.

Jaén

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:25

Comenta

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) celebró una asamblea extraordinaria en la que tomó posesión la nueva junta directiva, encabezada por Eduardo Pérez, empresario local al frente de Ellos Tailoring Linares y Éxodo Linares, que asume la presidencia de la organización.

La candidatura presentada por Pérez fue respaldada por los asociados, apostando por un «equipo renovado y plural», representativo de diferentes sectores del comercio, hostelería, servicios y la industria de la ciudad, según trasladaron en una nota de prensa.

La secretaría general recae en Jesús Bustos (restaurante PonDos Linares); la secretaría de Finanzas, en Isabel Antequera (La Despensa de Antequera); y las vicepresidencias, en Damián Jiménez (Pampas Chic), Martín Muñoz (farmacia El Globo), Carlos Alberto Montes (taberna Montes y Ventanas by Montes), Francisco Javier Martín (joyería relojería Granada) y Fernando Ramos (Toldos Sau).

Completan la junta directiva los vocales Luis Javier Romero, Sergio Cabrero, José Valencia, Antonio Montilla, Javier Barranco, Pilar Jiménez, José Luis Pérez, María Jesús Martínez, José Manuel Ocaña, Iván Calvo, Francisco Javier Cruz y Dolores López.

El nuevo presidente, Eduardo Pérez, mostró su agradecimiento a la anterior junta directiva por su labor en la asociación y el empeño demostrado durante su mandato, así como a los asociados por la confianza depositada en el equipo. «El objetivo prioritario será impulsar la actividad empresarial linarense, fortalecer la colaboración entre empresarios y reforzar la imagen de ACIL como motor de desarrollo económico local», dijo.

Entre los retos que afronta la asociación figuran la modernización, la digitalización y la dinamización de las empresas de la localidad.

