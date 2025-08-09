Dos personas detenidas en Linares por un presunto delito de tráfico de drogas Residen en una localidad de Madrid y se les intervino un paquete de más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo y un vehículo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Linares, dentro del marco del Plan Operación Verano 2025, han procedido a la detención de dos varones por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, hechos que tuvieron lugar el pasado 6 de agosto tras un aviso a la Sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional, alertando de una discusión entre varias personas en las inmediaciones del Paseo de los Marqueses.

A la llegada de los indicativos policiales al lugar, las personas que al parecer se encontraban discutiendo se habían desplazado hasta un vehículo, logrando la patrulla localizarlos e identificarlos. Ambas mantenían «un comportamiento muy nervioso, dando versiones incoherentes y no coincidentes de lo que había sucedido», según informa la Policía Nacional en una nota.

Tras la identificación de dichas personas y al comprobar que ambas eran residentes en un municipio de Madrid y sin ningún tipo de vinculación con la ciudad de Linares, se procedió a realizar una exhaustiva inspección policial en el interior del vehículo junto al que se encontraban. En su interior había un paquete al que se le realizó el narcotest, identificando la sustancia como cocaína, con un peso de algo más de un kilogramo, en concreto, 1.121 gramos.

Por otra parte, en la comprobación de efectos y pertenencias que portaban estas personas, a ambos se le intervino dinero en efectivo, el vehículo a nombre de uno de los detenidos, así como varios dispositivos móviles.

La Policía Nacional destaca que se trata de la segunda intervención en apenas una semana, donde se procede a la incautación de una gran cantidad de cocaína. En la madrugada del 31 de julio se intervinieron otros tres kilogramos de dicha sustancia y se procedió a la detención de una persona, continuando así con un dispositivo especial para la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes.

Tras la tramitación del correspondiente atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Linares, decretándose su ingreso en prisión.