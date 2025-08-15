Cuatro personas evacuadas al hospital al incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares El suceso ha tenido lugar al mediodía en un inmueble de la calle Pío XII

C. C. Linares Viernes, 15 de agosto 2025, 19:37

Cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14:30 horas; en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso por humo en una vivienda de la calle Pío XII, inmediatamente, la sala coordinadora informó a los Bomberos, a la Policía Nacional, Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas y todas han ido al Hospital San Agustín de Linares: dos han sido evacuadas por el equipo médico y otras dos han ido por medios propios.