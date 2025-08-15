Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operadora de Emergencias 112 Andalucía. Junta de Andalucía

Cuatro personas evacuadas al hospital al incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares

El suceso ha tenido lugar al mediodía en un inmueble de la calle Pío XII

C. C.

Linares

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:37

Cuatro personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14:30 horas; en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso por humo en una vivienda de la calle Pío XII, inmediatamente, la sala coordinadora informó a los Bomberos, a la Policía Nacional, Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas y todas han ido al Hospital San Agustín de Linares: dos han sido evacuadas por el equipo médico y otras dos han ido por medios propios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador de mantenimiento tras ser atropellado en la A-316
  2. 2 Asaja vaticina un retraso en cultivos de verano como el algodón
  3. 3 Sabiote decreta dos días de luto por la muerte del trabajador atropellado en Baeza
  4. 4 La Asociación Montilla Bono diversifica su atención en la Escuela de Verano Inclusiva
  5. 5 Muere un trabajador de mantenimiento tras ser atropellado en la A-316
  6. 6 Rescatados dos ejemplares de garduña atrapados en el interior de una piscina vacía
  7. 7 El Conservatorio de Música ya tiene los instrumentos para comenzar el curso
  8. 8 Condenado a cinco años de cárcel por abusar de su sobrina de once años
  9. 9 Detienen a dos mujeres de nacionalidad búlgara dedicadas a la comisión de hurtos y estafas
  10. 10

    La hostelería nota un ligero descenso en el consumo de los jienenses durante 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cuatro personas evacuadas al hospital al incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares

Cuatro personas evacuadas al hospital al incendiarse la vitrocerámica de una vivienda en Linares