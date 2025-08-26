Coronet ultima su desembarco en Santana para reactivar la producción de vehículos La primera fase tiene previsto concluir en octubre y permitirá que la factoría vuelva a ensamblar coches antes de fin de año

Irene Moral Linares Martes, 26 de agosto 2025, 20:48

El Parque Científico-Tecnológico del Transporte Santana, emblema de la memoria industrial de Linares, se prepara para recuperar la actividad con la llegada de nuevos proyectos ligados a la automoción. En ese marco, la alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de Coronet, Zewen Liu, y parte de su equipo directivo. El encuentro tuvo como finalidad evaluar el avance del proyecto de implantación que la compañía desarrolla en el recinto, donde se ubicarán las futuras líneas de ensamblaje.

Según trasladó la empresa, «la primera fase de la implantación terminará en octubre», lo que permitirá que la factoría pueda «entrar en producción antes de finalizar el presente año». Coronet ya trabaja en la planificación de una segunda fase, prevista para 2027, que conllevará la ampliación de la planta y la necesidad de disponer de nuevos suelos industriales dentro del parque.

Por su parte, la alcaldesa expresó la disposición del Ayuntamiento a acompañar este proceso y confirmó que en septiembre se celebrarán reuniones con la Junta de Andalucía para garantizar que el proyecto cuente con el respaldo institucional necesario. Del Olmo definió la iniciativa como «un ambicioso proyecto», llamado a marcar un punto de inflexión en la reactivación económica de la ciudad.

El plan de Coronet se suma al esfuerzo colectivo por devolver la vida a la factoría Santana, clausurada en 2011 tras más de medio siglo de actividad. La alianza alcanzada en abril entre Santana Motors, Zhengzhou Nissan y Anhui Coronet ha devuelto la esperanza de ver de nuevo coches ensamblados en Linares. Según los acuerdos iniciales, la inversión rondará los cinco millones de euros y generará en torno a 200 empleos directos, aunque el plan global podría superar los 500 puestos en los próximos años al incorporar empresas auxiliares.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la operación como parte del «renacimiento industrial de Linares» durante una visita institucional el pasado junio al Parque Tecnológico. El dirigente popular subrayó la relevancia simbólica y económica del regreso de la automoción a la ciudad: «Linares volverá a fabricar vehículos catorce años después del cierre de Santana Motor».

Innovación

Santana Motor fue durante décadas el principal motor económico de la comarca, generando miles de empleos directos e indirectos y situando a Linares en el mapa industrial español. Su cierre en 2011 supuso un duro golpe del que la ciudad todavía arrastra consecuencias. Ahora, el viejo recinto industrial se transforma en un polo de innovación y futuro, con la aspiración de recuperar parte del dinamismo perdido.

Si los plazos se cumplen, la nueva Santana Factory pondrá en marcha sus primeras líneas de montaje antes de que acabe el año. En paralelo, instituciones locales y autonómicas deberán garantizar el suelo y las infraestructuras necesarias para dar cabida a la futura expansión.

El regreso de la automoción no solo se percibe como una oportunidad de desarrollo económico, sino también como un elemento de cohesión social. Para muchos vecinos, volver a ver coches salir de la antigua Santana significa cerrar una herida abierta desde hace catorce años y recuperar un símbolo de identidad colectiva.