Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de la alcaldesa y concejales a la marquesina. Ideal

Construyen una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos

Sirve de protección solar para la zona de estacionamiento de ambulancias y taxis

C. C.

Linares

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:51

Comenta

El Ayuntamiento de Linares ha construido una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos para la protección solar de la zona de estacionamiento de ambulancias y taxis.

«La zona exterior de este edificio contaba con aparcamientos descubiertos donde las ambulancias y los taxis permanecían a merced del sol, la lluvia y las temperaturas extremas, pero con esta nueva estructura se protegen de dichos efectos meteorológicos y ambientales, mejorando así su labor y condiciones», ha señalado la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, en la visita que ha realizado junto con los concejales-delegados de Obras y de Salud, Michel Rentero y Antonio Luis Hervás, la directora del centro de salud Virgen de Linarejos, Antonia Rodríguez, y directivos del Área Sanitaria Norte de Jaén.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ONCE deja 350.000 euros en Andújar
  2. 2 Las mujeres de Jaén se plantan: concentración por los fallos en el cribado del cáncer de mama
  3. 3 La comprensión, el gran aliado de la salud mental
  4. 4 Ancelotti reactiva a Rodrygo y disfruta con Vinicius
  5. 5 Una incidencia provoca una hora de retraso en el tren de Sevilla a Granada
  6. 6 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  7. 7 El Consistorio y los colectivos vecinales tejen alianzas
  8. 8 Piden civismo tras numerosos actos vandálicos
  9. 9 La empresa linarense Santana Motors planea llegar a todo el territorio nacional
  10. 10 Cervezas y arroz a tutiplén: arranca la diversión en la Feria de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Construyen una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos

Construyen una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos