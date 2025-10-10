Construyen una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos Sirve de protección solar para la zona de estacionamiento de ambulancias y taxis

C. C. Linares Viernes, 10 de octubre 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Linares ha construido una marquesina junto al centro de salud Virgen de Linarejos para la protección solar de la zona de estacionamiento de ambulancias y taxis.

«La zona exterior de este edificio contaba con aparcamientos descubiertos donde las ambulancias y los taxis permanecían a merced del sol, la lluvia y las temperaturas extremas, pero con esta nueva estructura se protegen de dichos efectos meteorológicos y ambientales, mejorando así su labor y condiciones», ha señalado la alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, en la visita que ha realizado junto con los concejales-delegados de Obras y de Salud, Michel Rentero y Antonio Luis Hervás, la directora del centro de salud Virgen de Linarejos, Antonia Rodríguez, y directivos del Área Sanitaria Norte de Jaén.