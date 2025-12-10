Compromiso social en la gala de la Fundación José Luis Martín López

Solidaridad y compromiso social. El Teatro Cervantes de Linares acogió la segunda edición de la gala de la Fundación José Luis Martín López, que reunió ... a representantes del ámbito deportivo, educativo y cultural. Con todas las localidades ocupadas, se desarrolló en un ambiente cargado de emoción y reconocimiento a los valores que inspiran el trabajo de la fundación: educación, inclusión y apoyo a quienes más lo necesitan.

La velada se abrió con la intervención de Sarah Almagro, campeona del mundo de surf adaptado, cuya ponencia conmocionó al público por su fuerza y autenticidad. La deportista compartió su proceso de superación tras una meningitis fulminante que cambió por completo su vida, reflexionando sobre la importancia de la actitud, la disciplina y la determinación para afrontar los retos más duros. Su mensaje «no elegimos las circunstancias, pero sí qué hacemos con ellas» quedó grabado en los asistentes como una invitación a enfrentar la vida con valentía.

Uno de los hitos más celebrados de la gala fue la entrega de dieciocho becas de estudio en Irlanda, dirigidas a estudiantes que cursarán un trimestre académico en el extranjero. Esta iniciativa apuesta por la inmersión cultural y lingüística como herramientas para ampliar horizontes, desarrollar capacidades y fortalecer la confianza de los jóvenes, según informó la fundación.

Cooperación

A continuación se dio paso a una mesa de diálogo integrada por los máximos representantes de las fundaciones Sierra Blanca, Silbón, Caja Rural de Jaén, Fulgencio Meseguer y José Luis Martín López. Durante el debate, los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación entre instituciones, promover programas sostenibles y poner el foco en la infancia y la juventud como llave para transformar el futuro.

El cierre de la gala estuvo protagonizado por la entrega de los II Premios Fundación José Luis Martín López, que reconocen proyectos sociales de gran impacto en la provincia.

Ideal

En la categoría infancia el primer premio fue para AINPER Linares ('Intervención terapéutica especializada para menores con discapacidad) y el segundo, para la Congregación Hermanas Nuestra Señora de la Consolación (Creando sonrisas, un hogar, un futuro).

En la categoría educación, el Real Club Tenis de Mesa de Linares (Formación deportiva y académica de jóvenes promesas) se alzó con el primer premio, mientras que el segundo fue para APAEM Salud Mental (Proyecto Raíces).

En bienestar social, el primer premio recayó en Autismo Jaén 'Juan Martos Pérez' (Habilidades sociales y juego en personas con TEA) y el segundo, en Aprompsi (Semillas de sueños).

Obra de Belin

Cada premiado recibió una obra original de Belin, reconocido artista linarense de proyección internacional. El propio autor intervino durante la gala para explicar la inspiración detrás del galardón y el significado de su diseño.

Con una foto de familia en el escenario, la fundación cerró una gala que reafirma su compromiso con la transformación social y el apoyo a quienes más lo necesitan: «Con un Teatro Cervantes casi lleno, Linares volvió a demostrar que cuenta con un tejido asociativo sólido y una ciudadanía comprometida con el futuro».