Carrera con leyendas del atletismo español en Linares

Irene Moral Jaén Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:27 Comenta Compartir

La emoción del atletismo volverá a sentirse el próximo 23 de noviembre en Linares, cuando la ciudad acoja la Carrera Fundación José Luis Martín López, una jornada que unirá deporte y solidaridad, y que contará además con grandes figuras del atletismo español: Fermín Cacho, Martín Fiz, Abel Antón, Reyes Estévez y Jesús España. El evento fue presentado en El Pósito con la asistencia de la alcaldesa linarense, Auxi del Olmo, el concejal de Deportes, Martín de la Torre, y la directora de la Fundación, Lucía Aguilar. Durante el acto se proyectó un vídeo de Martín Fiz, en el que el campeón mundial animó a participar en la carrera y a disfrutar de una competición en la que «lo importante será compartir la pasión por correr».

Durante su intervención, la alcaldesa expresó «el apoyo del Ayuntamiento a este tipo de eventos de primer nivel, ya que posicionan a Linares como epicentro del deporte». Recordó además que el mes de noviembre estará repleto de actividad, «en el que también acogeremos otros grandes acontecimientos, como el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez por Equipos 2025 o la primera fase de la ETTU Cup de tenis de mesa femenino», y añadió que «estamos apostando por competiciones de alto nivel» que contribuyen a proyectar la imagen de la ciudad. A su vez, Del Olmo señaló que este tipo de iniciativas reflejan la identidad de «una ciudad acogedora y solidaria» que celebra su 150 aniversario con el deporte como uno de sus grandes motores.

Solidaridad y leyendas

Por su parte, Lucía Aguilar explicó que el proyecto se apoya en tres pilares: «deporte, solidaridad y leyendas», y señaló que esta primera edición «nace con la vocación de situar a Linares como un referente nacional y poder repetir la segunda edición el año que viene». Aguilar agradeció la colaboración del Ayuntamiento y resaltó la importancia de la implicación de los clubes, la ciudadanía y la juventud, subrayando que la carrera pretende involucrar a todos los jóvenes de la provincia y atraer también a corredores de ámbito nacional.

En cuanto al recorrido, la carrera atravesará las principales calles del centro urbano, con salida y meta en el Paseo de Linarejos y un trazado que pasará por la Plaza del Ayuntamiento, el Museo de Raphael, la Basílica de Santa María la Mayor y la Plaza de Toros, integrando el patrimonio y la vida de la ciudad en una misma jornada deportiva. Habrá tres modalidades: escolar (800 metros), infantil (2,6 kilómetros) y absoluta (5K y 10K), todas con precios populares, cuyos dorsales incluirán avituallamiento, servicios médicos y de fisioterapia, chip de cronometraje, seguro de accidentes y servicio de guardarropa.

De otro lado, la Estación de Madrid acogerá la Expo del Corredor, que servirá como punto de encuentro para participantes y aficionados, con charlas, mesas redondas y actividades en las que intervendrán las leyendas invitadas. Cacho, Antón, Fiz, Estévez y España actuarán como embajadores de la prueba, compartiendo experiencias con los corredores y transmitiendo los valores que los han convertido en referentes del atletismo español.

La Fundación José Luis Martín López impulsa esta prueba con la colaboración del Ayuntamiento de Linares, en el marco de su compromiso con la promoción del deporte, la formación juvenil y los valores solidarios, destinando los fondos recaudados a sus programas de becas y apoyo educativo.