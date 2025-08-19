Carné preferente, tramo sin ruido y zonas adaptadas: así será la Feria de Linares Estas nuevas medidas facilitarán el disfrute de las fiestas a personas con discapacidad intelectual, movilidad reducida o hipersensibilidad auditiva

A una semana de que comience oficialmente la Real Feria y Fiestas de San Agustín, el Ayuntamiento quiso subrayar su apuesta por una celebración más inclusiva y accesible para todas las personas. Desde el Consistorio, a través del Área de Infancia, Familia y Discapacidad, se han puesto en marcha medidas específicas dirigidas a garantizar la plena participación de la ciudadanía, independientemente de sus capacidades.

Una de las iniciativas más relevantes fue la formación específica que han recibido los Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, personal de ludotecas y otros profesionales vinculados a la organización. La intención es que estén preparados para reconocer y atender correctamente a personas con diversidad funcional, mejorando así la calidad de la atención y la seguridad en el recinto.

Toda la información sobre estas pautas se recopiló en un díptico informativo que ha sido distribuido entre la Policía Local, Policía Nacional, caseteros y responsables de atracciones mecánicas. Además, tanto la Policía Local como la Ludoteca dispusieron de una aplicación con pictogramas, una herramienta pensada para facilitar la comunicación no verbal en aquellos casos en los que sea necesario.

Otro de los recursos que ya se ha establecido es el carné de acceso preferente para personas con discapacidad intelectual, que se ofrecerá por segundo año consecutivo. Este documento posibilita a las familias disponer de un acceso prioritario en las atracciones, evitando largas esperas y situaciones de estrés. Como gesto añadido, los feriantes de las atracciones infantiles colaborarán regalando un viaje gratuito a quienes presenten dicho carné. Además, se recordó que los carnés emitidos en 2024 siguen siendo válidos,.

Entre las novedades, la cabalgata de la Feria contará con un tramo sin ruido, ubicado en la Avenida de María Auxiliadora, para que las personas con hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar del desfile en un ambiente más amable. Asimismo, se habilitarán tres zonas reservadas para personas con movilidad reducida: en la Plaza del Ayuntamiento, en la Corredera de San Marcos (junto a la farmacia) y en la Biblioteca Municipal. Por su parte, el 27 de agosto se celebrará en el recinto ferial una jornada de convivencia con actividades adaptadas, comida y baile. La cita está dirigida tanto a usuarios de diferentes asociaciones como a los titulares del carné de acceso preferente, con el fin de compartir, disfrutar y visibilizar la diversidad de la ciudad.

«Todas estas actuaciones son un paso más para que la Feria de Linares vuelva a ser un espacio en el que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones, fomentando la empatía, el respeto y la inclusión real», señaló la concejal de Infancia, Familia y Discapacidad, Rosario Jódar.

La Real Feria y Fiestas de San Agustín de 2025 se presenta como una oportunidad para el disfrute, además de como un ejemplo de concienciación social y de construcción de una ciudad más justa, solidaria e integradora.