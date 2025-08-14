El Ayuntamiento distribuye 23.000 programas y avanza en el montaje del recinto ferial

IRENE MORAL LINARES Jueves, 14 de agosto 2025, 11:49 Comenta Compartir

El municipio minero ya huele a feria. Esta semana ha comenzado el reparto del programa oficial de la Real Feria y Fiestas de San Agustín 2025, con 23.000 ejemplares que llegarán a los hogares de la ciudad y a puntos como espacios municipales, comercios, establecimientos hosteleros y hoteles. Para quienes prefieran la versión digital, toda la programación está disponible en la web www.feriadelinares.es, donde también se anunciarán posibles cambios de última hora.

Mientras el tradicional librito empieza a circular, la ciudad se engalana para la ocasión. En el recinto del parque del Pisar se instalan ya los nuevos elementos del alumbrado, que este año estrenan abanicos de luz en la entrada y luminarias renovadas en algunos accesos. Paralelamente, se ultiman mejoras en el entoldado, que cubrirá por completo la calle de las casetas, y se llevan a cabo trabajos de repintado de la señalización vial en distintas zonas. El pórtico de Feria lucirá motivos alusivos a la fachada del Ayuntamiento y a la Estación de Madrid, un guiño a la tradición y a la identidad local.

Programa

La programación se desarrollará del 27 de agosto al 1 de septiembre, con una agenda que combina actividades lúdicas, culturales y musicales repartidas por diferentes escenarios. El arranque oficial llegará el día 27, con el pregón del torero linarense Curro Díaz desde el balcón del Ayuntamiento, seguido de la cabalgata, el encendido del alumbrado en la Plaza de la Constitución y un espectáculo de fuegos artificiales. En el apartado musical, el cartel incluye a Duncan Dhu, Santiago Auserón y Nacha Pop (29 de agosto), Omar Montes (30) y Camilo (31), además de festejos taurinos, ferias infantiles, el Día del Niño, el Día sin Ruido y la misa en honor a San Agustín.

Este año, el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares tendrá un papel protagonista en buena parte de las exposiciones organizadas, con muestras de minerales, filatelia y numismática, una retrospectiva de programas de feria desde 1879 hasta la actualidad, colecciones de prensa histórica y una exposición pictórica taurina del artista Álvaro Ramos.

El Ayuntamiento también ha reforzado su compromiso con la accesibilidad, organizando una jornada de formación para Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y personal de la Ludoteca Infantil sobre atención a personas con discapacidad cognitiva, impartida por la Asociación de Autismo Juan Martos.

Ocio

En el capítulo de ocio, la caseta municipal ofrecerá actuaciones gratuitas de artistas locales, coros, bandas y orquestas, mientras que la caseta joven repetirá como espacio seguro, sin alcohol y con programación adaptada al público juvenil, que incluirá DJ, concursos, animación y promociones exprés. Además, la feria contará este año con una novedad llamativa: la primera 'Hora Loca' de la historia de la Feria de Linares, que se celebrará en la caseta del Nazareno la madrugada del 27 de agosto, de 3:00 a 4:00 horas, con música del dj JCR, luces, chupitos y sorpresas para animar la noche.

Con las calles preparadas, el alumbrado listo para brillar y una agenda cargada de tradición, cultura y novedades, Linares enfila la recta final hacia su cita más esperada: seis días en los que San Agustín volverá a unir música, convivencia y raíces bajo un cielo iluminado.