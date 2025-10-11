Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cata de aceite en una imagen de archivo. IDEAL

Las ventas de aceite de oliva de la campaña pasada alejan el precio de los 4 euros

Las almazaras y cooperativas comercializan el producto para hacer hueco a la nueva producción, que sí se mantiene su valor

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:21

El pasado mes de agosto se produjo un cambio de tendencia en el mercado oleícola: tras meses donde el precio se situaba en torno a ... los 3,5 euros el kilo el aceite de oliva virgen extra conseguía romper la barrera de los cuatro euros. Unas cifras que no se dieron en toda la campaña y que alcanzó la cúspide a mediados del mes de septiembre, cuando en Jaén esos cuatro euros se situaron en la media de todas las operaciones con aceite de oliva, incluyendo el virgen y el lampante.

