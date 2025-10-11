Las ventas de aceite de oliva de la campaña pasada alejan el precio de los 4 euros

El pasado mes de agosto se produjo un cambio de tendencia en el mercado oleícola: tras meses donde el precio se situaba en torno a ... los 3,5 euros el kilo el aceite de oliva virgen extra conseguía romper la barrera de los cuatro euros. Unas cifras que no se dieron en toda la campaña y que alcanzó la cúspide a mediados del mes de septiembre, cuando en Jaén esos cuatro euros se situaron en la media de todas las operaciones con aceite de oliva, incluyendo el virgen y el lampante.

Desde entonces la tendencia se ha invertido y se ha producido un ligero descenso, hasta situarse el precio medio a 10 de octubre en 3,82 euros, es decir, 18 céntimos por kilo menos en un mes. El virgen extra mantiene el tipo, registrando 4,19 euros, tan solo cuatro décimas menos respecto al dato de mediados de septiembre.

El más perjudicado sin duda es el virgen, que llegando a registrar un pico de 3,78 ahora se encuentra en 3,70, mientras que el lampante es el que se ha mantenido más estable, alrededor de 3,50 euros durante el últimos mes.

¿A qué se debe este descenso? Francisco Elvira, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias (COAG) Jaén, achaca esto en menor medida a que el producto tras un año almacenado pierde propiedades organolépticas (sabor y aroma), pero sobre todo por la capacidad de almacenamiento de las cooperativas y almazaras.

«Ya ha empezado la época del verdeo y las almazaras se preparan para recibir nuevo aceite. Sus bodegas tienen una capacidad limitada, por lo que tienen que comercializar para hacer hueco a la producción de esta campaña, y eso puede provocar que lo vendan algo más barato de lo que sería en condiciones normales de mercado», detalla el secretario general de COAG.

Mismo diagnóstico realiza Jesús Cózar, secretario general de La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Jaén y Andalucía, si bien se muestra más crítico con la forma de comercializar del sector. «Es incomprensible que con el alto nivel de salidas y una cosecha más baja que el año pasado los precios vuelvan a bajar. Hay que ser autocríticos, entiendo que debe quedar bodega libre, pero lo que no podemos hacer es medio regalarlo», asevera.

Tendencia

Sin embargo, ambos secretarios afirman que este ligero descenso son fruto de una situación coyuntural y que no debería marcar la tendencia del mercado en la próxima campaña, y confían en que el precio no llegue a caer tanto como la pasada, tanto por el escaso enlace como por el aforo previsto.

Cabe destacar que según el aforo presentado a principios de octubre la provincia produciría unas 475.000 toneladas, con un rendimiento del 20,7%. Esto supondría un descenso del 15% respecto a la producción final (560.595 toneladas) si bien es algo superior a las perspectivas del año pasado (445.000).

A nivel nacional el aforo para la campaña 2025/2026 se estima en 1,37 millones de toneladas, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta cifra representa un ligero descenso del 3% respecto a la campaña anterior, pero un 19% por encima de la media de las últimas seis cosechas, que estuvieron afectadas por la sequía.

El principal problema de esta última campaña han sido, sin duda, los bajos precios, pues se ha producido un agudizado descenso tras los récord de la anterior, alcanzando un valor medio ponderado del virgen extra de 4,20 €/kg frente a 8,27 €/kg en la 2023/2024.