Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las tiendas afectadas. IDEAL
Comercio

Varios apagones en el Jaén Plaza por un cambio en el suministro desde Endesa

La empresa señala que «la incidencia registrada se ha debido a la conexión reciente del nuevo abastecimiento»

Manuela Millán

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:12

Cortes de luz en el centro comercial Jaén Plaza. El pasado sábado, sobre las 14:00 de la tarde, algunos de los comercios del Jaén Plaza sufrieron cortes de luz mientras se encontraban a pleno rendimiento, pues son muchos los jienenses de la capital y otros municipios que aprovechan el fin de semana para visitar el centro comercial. Un corte, que le sucede a los apagones ocurridos días antes y que, según la firma propietaria del centro comercial, «fue por causas ajenas».

Por su parte, desde Endesa confirma que «la incidencia registrada se ha debido a la conexión reciente de un nuevo suministro». Así, el material utilizado «ha dado problemas por lo que se ha procedido a su sustitución mientras los técnicos de Endesa investigan lo sucedido». Además, con respecto a los cortes anteriores, añaden que el primero «fue programado para hacer la conexión y que fue ahí cuando saltó».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «José Ramón era un tío serio y prudente; un luchador, lo que ha pasado es una desgracia muy grande»
  2. 2

    Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma
  3. 3 Muere un vecino de Alcalá la Real en un incendio de una fábrica de aceite en Granada
  4. 4

    El casting imposible para alquilar piso en Granada
  5. 5 El Consorcio de Transporte sigue la senda de crecimiento de 2024 y sube un 3,3% entre enero y junio
  6. 6 Cinco heridos en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Cazorla
  7. 7

    Acuerdo para la llegada del gimnasio «más moderno de Jaén» a La Loma
  8. 8

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  9. 9 Hadas - El Musical: Un viaje mágico en Granada
  10. 10 Montero seguirá compaginando su «doble tarea» de vicepresidenta y líder del PSOE-A el tiempo que crea «necesario»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Varios apagones en el Jaén Plaza por un cambio en el suministro desde Endesa

Varios apagones en el Jaén Plaza por un cambio en el suministro desde Endesa