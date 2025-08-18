Varios apagones en el Jaén Plaza por un cambio en el suministro desde Endesa

Manuela Millán Lunes, 18 de agosto 2025, 22:12 Comenta Compartir

Cortes de luz en el centro comercial Jaén Plaza. El pasado sábado, sobre las 14:00 de la tarde, algunos de los comercios del Jaén Plaza sufrieron cortes de luz mientras se encontraban a pleno rendimiento, pues son muchos los jienenses de la capital y otros municipios que aprovechan el fin de semana para visitar el centro comercial. Un corte, que le sucede a los apagones ocurridos días antes y que, según la firma propietaria del centro comercial, «fue por causas ajenas».

Por su parte, desde Endesa confirma que «la incidencia registrada se ha debido a la conexión reciente de un nuevo suministro». Así, el material utilizado «ha dado problemas por lo que se ha procedido a su sustitución mientras los técnicos de Endesa investigan lo sucedido». Además, con respecto a los cortes anteriores, añaden que el primero «fue programado para hacer la conexión y que fue ahí cuando saltó».