La valoración del Ministerio sobre el grado de la UJA tendrá lugar el 9 de septiembre

Desde el Ministerio se pide de nuevo a la Junta que «reconsidere su posición y asuma la decisión de qué hacer con este grado». Por su parte, la Comisión del Consejo de Universidades, volvió a revisar, el pasado martes, los informes desfavorables para implantar la formación emitido por la ACCUA y, teniendo en consideración los argumentos de las universidades, decidió «no aprobar dichos informes», y los remitió de forma excepcional directamente para su valoración a la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que tendrá lugar el 9 de septiembre.

Por su parte, la Consejería de Universidad «autoriza de nuevo el procedimiento para la verificación de los planes de estudio correspondiente al grado de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada», aunque también de Jaén, pertenecientes a la nueva programación académica y cuyas propuestas fueron rechazadas previamente por la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA). Así lo traslada el mismo día que el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, compareció para calificar de «atropello» la decisión. La Consejería permite activar el proceso de verificación a cargo de ACCUA y la posterior aprobación e impartición de los títulos el próximo año académico si se cumplen los requisitos. La Junta ha evaluado la adecuación de la enseñanza a los objetivos y criterios fijados en la programación académica, así como su viabilidad.

A juicio de la Junta, la propuesta cumple con lo establecido en la normativa autonómica. También se ha tenido en cuenta otros parámetros como la solvencia y viabilidad económica o el calendario propuesto para el inicio de las enseñanzas. Sobre la negativa, se señala que fue «debido a carencias técnicas detectadas en los planes de estudio». La Consejería decidió adelantar a septiembre el plazo para que las universidades vuelvan a solicitar una evaluación, en vez de esperar al proceso ordinario que será en enero de 2026.