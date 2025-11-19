Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuria López, Unai Sordo y Silvia de la Torre. CCOO

Unai Sordo pide en Jaén el aumento de los salarios y la mejor distribución de la economía

Ifeja acoge la asamblea de delegados y delegadas de CCOO

E. López de la Peña

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este miércoles un aumento de los salarios, especialmente de los medios y medios-bajos, y ha ... lamentado que pese a las cifras de crecimiento, esta mejora de la economía se está distribuyendo de manera desigual. Lo ha indicado en la asamblea de delegados y delegadas, que también ha contado con las secretarias generales del sindicato en Andalucía y la provincia, Nuria López y Silvia de la Torre.

