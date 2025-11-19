Unai Sordo pide en Jaén el aumento de los salarios y la mejor distribución de la economía

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este miércoles un aumento de los salarios, especialmente de los medios y medios-bajos, y ha ... lamentado que pese a las cifras de crecimiento, esta mejora de la economía se está distribuyendo de manera desigual. Lo ha indicado en la asamblea de delegados y delegadas, que también ha contado con las secretarias generales del sindicato en Andalucía y la provincia, Nuria López y Silvia de la Torre.

Desde Jaén, Sordo ha indicado que «pese a que España tiene más personas trabajando que nunca y está a punto de bajar de la tasa de desempleo del 10%», en provincias como Jaén, es «notablemente superior». También la temporalidad y la contratación a tiempo parcial siguen siendo más elevadas que y, aunque los salarios medios en España están subiendo por encima del 5% en el año pasado, en Jaén el salario medio está 12% por debajo del salario de Andalucía.

Sordo ha situado al territorio jienense como uno de los que más sufre la «aparente paradoja que se está dando en la economía española», en tanto «la economía va bien, el empleo va bien, los salarios se están subiendo, pero esto no se filtra igual ni a todo el territorio ni a todas las personas».

Ampliar Acto en Ifeja. CCOO

«El crecimiento se está distribuyendo de una forma desigual. Y, para que se distribuya de una forma igualitaria, las políticas públicas son muy relevantes, así como el papel de los sindicatos en la negociación colectiva», ha manifestado.

En este sentido, ha aludido al incremento de los salarios, el fomento de políticas que garantices los servicios públicos y la transición energética como elementos fundamentales. Sobre el primero, ha apuntado que «los excedentes empresariales son los máximos históricos y, si hay una negociación colectiva exigente», ha augurado que «esos salarios medios van a subir en el próximo año, en los tres próximos años».

«Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle» El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reivindicado este miércoles el «papel determinante» que tuvo la movilización social para lograr que la democracia volviera a España tras la muerte de Franco. Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas sobre el 50 aniversario del fallecimiento del dictador, que se cumple este jueves 20 de noviembre. Un deceso que, según ha recordado, «supuso un alivio, pero no la llegada inmediata de la democracia». «En España, la democracia se alcanzó porque hubo una parte de la clase trabajadora, del movimiento vecinal, del movimiento universitario, que, antes y después de la muerte de Franco se movilizó. Porque Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle», ha asegurado.

Eso sí, debe «subir en todos los tramos salariales». «Están subiendo los salarios bajos por el incremento del SMI -salario mínimo interprofesional-, están subiendo los salarios medios altos, pero los salarios medios y medios bajos están estancados. No están ganando poder adquisitivo», ha afirmado. Por ello, CCOO «va a poner un especial énfasis en esa subida del SMI y de los salarios medios y medios bajos».

Vivienda

De otro lado, ha reivindicado las políticas públicas para potenciar los servicios públicos, tanto sanidad como educación, pero también «cuestiones novedosas como es un impulso decisivo a los servicios de atención a la Dependencia». En este punto, ha precisado que el paro femenino o la parcialidad y precariedad femenina «tienen mucho que ver con que todavía las mujeres asumen el grueso de los cuidados en los hogares.

«Por tanto, se necesita un gran pacto de Estado por los cuidados que haga que las mujeres puedan incorporarse en verdaderas condiciones de igualdad a trabajar las horas que quieran, las horas que necesiten, pero atendiendo a esas jornadas completas que les permitan tener salarios iguales a la de los trabajadores masculinos.