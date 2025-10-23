Úbeda, punto de reunión de los mejores emprendedores con los Premios AJE 2025 La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía organiza una gala donde se reconoció el trabajo de Transandalus y Sonora Intelligence

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 23 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

El Hospital de Santiago de Úbeda se convirtió ayer en el punto de encuentro de empresarios y emprendedores gracias a la gala de entrega de los Premios AJE Andalucía 25, actividad organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía.

En el acto, que congregó a más de 300 asistentes entre empresarios, autoridades y asociados, se anunciaron los dos ganadores de esta edición, enmarcada bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito': Transandalus (Granada), en la categoría de Trayectoria Empresarial, y Sonora Intelligence (Sevilla), en la categoría de Iniciativa Emprendedora. Además del reconocimiento, las iniciativas galardonadas por AJE Andalucía serán apoyadas con un plan de comunicación que contribuirá a visibilizar sus proyectos.

La entrega de premios, patrocinada por la Diputación Provincial de Jaén, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Caja Rural de Jaén, Eroski, Paco Print y UTAMED, estuvo presidida por los presidentes de AJE Andalucía, Félix Almagro, y AJE Jaén, Antonio del Moral; además de por el diputado de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén, Luis Miguel Carmona; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; entre otras autoridades.

Transandalus, firma granadina de dedicada desde 2014 a la logística y el transporte, fue seleccionada como ganadora en la categoría de Trayectoria Empresarial gracias a una destacada operativa internacional que le permite ejercer como actor clave en la cadena de suministro global. En 2025, el importe neto de su cifra de negocio ya asciende a 7,5 millones de euros.

Por su parte, Sonora Intelligence, proyecto nacido el pasado 2024 en Sevilla, fue reconocido en la categoría de Iniciativa Emprendedora por su especialización en la creación de asistentes virtuales de voz basados en Inteligencia Artificial. Su misión es automatizar de forma inteligente la atención telefónica en empresas para permitir un mayor ahorro de costes, inmediatez y capacidad de respuesta.

Los Premios AJE Andalucía 25 se han desarrollado en dos fases: la provincial, liderada por cada una de las ocho AJEs andaluzas, y la regional. Este año se han presentado más de 100 candidaturas en la primera etapa, siendo las ganadoras por categoría y provincia -un total de 16- las que han competido en el posterior proceso regional. La elección de los dos premiados ha estado a cargo de un jurado independiente integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el mundo empresarial, institucional y académico.

Actitud

«Hoy no solo hemos premiado proyectos: hemos reconocido la actitud de una generación que emprende, consolida negocios y crea empleo en Andalucía. Veinticinco ediciones después, AJE Andalucía sigue siendo una comunidad auténtica y este es el mejor escaparate para decir alto y claro que el talento joven merece visibilidad y confianza», señaló el presidente de AJE Andalucía durante su discurso.

Almagro subrayó que «detrás de cada candidatura hay riesgo, horas sin reloj y compromiso con esta tierra. Por eso pedimos algo muy sencillo a las instituciones: reglas más justas y menos trabas. Conciliación real también para autónomos y empresarios, acceso a financiación y vivienda sin penalizar a quien emprende, además de una administración ágil».

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito regional y carácter multisectorial cuyo fin principal es el de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores andaluces. Constituida en 1990 como fruto de la unión de las ocho asociaciones provinciales en Andalucía, se encuentra integrada por más de 2.300 jóvenes empresarios y emprendedores de más de 3.200 empresas andaluzas, en su mayoría PYMES regentadas por profesionales menores de 41 años.