El tranvía tiene pendientes los contratos de mantenimiento del material móvil y de suministros

Nuevo paso, pero sin fechas. La Junta de Andalucía abre el proceso de licitación del contrato del servicio de operación del tranvía de Jaén para los próximos cuatro años, más la posibilidad de una prórroga por un año más, que ya anunció y aprobó hace unos días. El valor estimado es de cerca de 18 millones. Ahora, quedan por iniciar la contratación del mantenimiento del material móvil y otros contratos accesorios de seguros y suministros con el objetivo de que esté en marcha en invierno, última fecha aportada por la Junta, que ya no confirma si será este año.

Con respecto a la licitación del contrato de operaciones, desde la Consejería de Fomento se destaca que es el contrato de mayor volumen de los destinados a mantenimiento y explotación. «El contrato es fundamental para la puesta en funcionamiento con garantías y seguridad del tranvía», según indica la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que insiste en que «ya se encuentra en la fase final». De hecho, hace unos días apuntó que el tranvía está al 90%. Las empresas interesadas en este contrato de operaciones tienen hasta el 23 de septiembre para presentar sus ofertas en la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).

La licitación se produce unos días después de que se autorizara el expediente en el Consejo de Gobierno, un trámite necesario y obligado al tratarse de un contrato con un presupuesto que excede los ocho millones y que se ha anunciado en reiteradas ocasiones. Este contrato abarca los servicios de operación comercial del tranvía, incluida la coordinación operacional del mantenimiento, la atención al cliente, la gestión del billetaje, la seguridad, la limpieza, la digitalización de procesos y la elaboración de informes de seguimiento.

Por bloques

El contrato se divide en tres bloques. El primero, centrado en la operación del sistema, incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo hace referencia a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

Estos contratos se licitan después de que se autorizara a mediados de junio una modificación presupuestaria de 31,9 millones (IVA excluido) para garantizar las partidas necesarias para su contratación. Desde entonces, se han licitado el contrato de operaciones y el de señalización ferroviaria (3,2 millones), y se ha autorizado la licitación del contrato del mantenimiento de infraestructura, energía y sistemas del tranvía (8,8 millones).

La historia 'interminable'

El tranvía de Jaén fue construido por la Junta de Andalucía (PSOE) y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011 (PP), aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento, puesto que el por entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, descartó su puesta en funcionamiento por su «elevado coste», a pesar de que en los primeros meses de su mandato se llevara a pleno propuestas como el reglamento de circulación (diciembre 2011). Desde entonces, tanto los trenes como las instalaciones han sufrido deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica debido a su abandono.

Años después, la Junta (PP), tras un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital (PSOE) reactivó esta infraestructura con la puesta en marcha de una mesa de trabajo y la firma de un nuevo acuerdo. En ese pacto, la Junta se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial, mientras que la puesta a punto recae en el Ayuntamiento. La Consejería de Fomento asume el 75% del déficit de la explotación y la administración local el resto.

En este tiempo, se han hecho numerosas intervenciones, como la renovación de 21 kilómetros de cableado de media tensión, la rehabilitación del túnel de lavado y herramientas de taller o la sustitución completa del sistema de circuito cerrado de televisión, interfonía y megafonía. En los últimos meses se ha conseguido que circulen los trenes en pruebas en su recorrido completo, dos veces.

El tranvía de Jaén, con 4,7 kilómetros de longitud y diez paradas, conecta zonas clave de la ciudad, incluyendo hospital, zonas industriales y áreas residenciales, y cuenta con cinco unidades móviles Citadis de Alstom.