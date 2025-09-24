Trabajos de limpieza y desbroce en los cauces de los ríos junto a Puente Nuevo

Manuela Millán Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Limpieza de los cauces de los ríos en la zona de Los Puentes tras varias reuniones con los vecinos y para evitar peligros ante la llegada del otoño. El Ayuntamiento de Jaén valora, a través de un comunicado, las diferentes actuaciones que, con la colaboración y financiación de la Diputación de Jaén y Subdelegación del Gobierno de Jaén, están permitiendo acometer estos días «importantes trabajos de limpieza y recuperación de los cauces en diferentes puntos del entorno natural de la ciudad y como trabajos indispensables de prevención de avenidas e inundaciones que reiteradamente los vecinos de estas zonas nos demandan insistentemente». Una de las más relevantes se está realizando en Puente Nuevo.

Así lo traslada el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que junto a los concejales del Área Económica y de Mantenimiento Urbano, Francisco Lechuga y Javier Padorno, acompañaron al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, y a los representantes vecinales del entorno, que han visitado los trabajos que se están llevando junto al Puente Nuevo. Trabajos de limpieza, de desbroce y de retirada de vegetación muerta, previos a una segunda intervención que se acometerá para eliminar sedimentos y dejar libres los vanos del Puente Nuevo.

Durante la visita, Millán calificó de «intervención fundamental» la que se está haciendo en toda la vega de los ríos y que «en colaboración con las distintas administraciones supone un esfuerzo muy importante porque viene a atender esa demanda de los vecinos de hacer una labor preventiva de limpieza de uno de los cauces más peligrosos de toda la cuenca del Guadalquivir».

«Una vez más, asumimos responsabilidades, de forma conjunta estamos dando ejemplo las instituciones involucradas y lo hacemos desde el punto de vista de la seguridad, pero también, desde el punto de vista medioambiental y de recuperación de un espacio natural para la ciudadanía», añade Millán.

Otras zonas

Junto a la actuación que se está realizando en el Puente Nuevo, Millán ha cifrado en «prácticamente seis kilómetros de cauces» los que ya se han limpiado en la zona del Puente de la Sierra, comenzando a la altura del restaurante 'El Portazgo' y que «río abajo vienen actuando en la misma línea de limpieza y recuperación de cauces con 5.800 metros prácticamente de orilla intervenidos y 136 jornales empleados, de momento, puesto que calculamos que aún queden dos semanas más de trabajo».