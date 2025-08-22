Seis millones para rehabilitar 15 históricos puentes metálicos entre Ciudad Real-Jaén

Manuela Millán Viernes, 22 de agosto 2025, 19:08 Comenta Compartir

Mejoras ferroviarias. Adif (empresa pública administradora de Infraestructuras Ferroviarias) que en los últimos tiempos no suele protagonizar noticias positivas en la provincia (con continuos problemas en las distintas líneas de tren), confirma que destinará seis millones a rehabilitar quince históricos puentes metálicos que se suceden en un trazado de unos 20 kilómetros de la línea de ferrocarril convencional Alcázar de San Juan-Cádiz a su paso por Despeñaperros, concretamente en el tramo comprendido entre Almuradiel (Ciudad Real) y Calancha (Jaén).

La actuación, que ya se ha licitado, tiene como objetivo «preservar estas históricas estructuras de ingeniería ferroviaria y las adecuará a los estándares de movilidad del siglo XXI». De esta forma, según señalan en un comunicado, «contribuyen a las mejoras que se realizan en la línea, común a los corredores Atlántico y Mediterráneo y por la que circularán servicios de Autopista Ferroviaria, para aumentar su capacidad y operatividad».

Los pasos a seguir

La actuación incluye trabajos en todas las partes que componen los puentes: desde los estribos (elementos estructurales que, junto a los pilares, sostienen el tablero), que se limpian y refuerzan, hasta en la propia estructura metálica, que se refuerza, repara, se limpia y se pinta. Incluso se sustituyen canaletas y paseos de servicio para mantenimiento de las estructuras.

En concreto, se trata de cuatro puentes, de entre 18,8 m y 43,8 m de longitud, que sobrevuelan, en distintos puntos, sobre el arroyo Tamújar, otros nueve (entre 26m y 54,6 m), que sortean el arroyo Despeñaperros y dos sobre el río Guarrizas (entre 77 m y 114,6 m). Ocho de ellos se localizan en la línea a su paso por la provincia de Ciudad Real (entre Almuradiel y el límite con la provincia de Jaén) y, el resto, también en Jaén, entre Las Correderas y Calancha.

Modernización del ferrocarril convencional

La actuación se suma a las que Adif tiene ya en marcha para la modernización de esta línea, la Madrid-Alcázar de San Juan-Cádiz, como la instalación de elementos de señalización nuevos, y de mayores prestaciones, en el trazado de unos 300 km Peñalajo (Ciudad Real)-Espeluy (Jaén)-Córdoba-Lora del Río (Sevilla), o su adecuación a la futura circulación de servicios de autopista ferroviaria.

En este sentido, Adif ha adjudicado la adaptación de los túneles del tramo entre Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y Córdoba, once de ellos en la provincia de Jaén, y también los pasos superiores, ocho en la provincia jienense, además de la ampliación de las vías de apartado de la estación Pedro Abad (Córdoba) para trenes de 750m.

En Jaén, consiste en la mejora y refuerzo de la accesibilidad de la estación de Linares-Baeza, con la instalación de ascensores; también la mejora de la estación de la capital y sus accesos, y ha licitado la supresión del paso a nivel de Mengíbar.