El Rey Felipe VI, junto a trabajadores del Hotel Ciudad de Úbeda. REDES

El Rey Felipe VI visita Úbeda

El monarca participa en un encuentro de una promoción de militares en la ciudad y causa un gran revuelo entre los vecinos

Manuela Millán

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:11

Úbeda está de moda. Menudo fin de semana está viviendo la ciudad, pues al revuelo del concierto de Sabina, que vuelve a casa este sábado, se une la visita del Rey Felipe VI, que ha participado en un encuentro de una promoción militar.

De esta forma, el monarca ha estado presente en una comida que se ha desarrollado en el Hotel Ciudad de Úbeda, por lo que ha posado con algunos de los empleados del establecimiento. Así, también se le ha visto conversar con una pareja de novios, por lo que es posible que se trate de una invitación a un enlace.

Una noticia que ha causado un gran revuelo entre los vecinos y vecinas de la ciudad, que han compartido fotos del monarca por las redes sociales festejando que Felipe VI visite la ciudad.

