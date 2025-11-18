Reunión de trabajo del PP en Bruselas para analizar el impacto de la futura PAC

Primera jornada del viaje de trabajo a Bruselas del diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, y los diez alcaldes que lo acompañan, ... para trasladar hasta el «corazón de Europa» el impacto negativo que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034 de la PAC tendría en la provincia de Jaén. Durante la jornada de este martes y tras llegar al Parlamento Europeo, los populares jienenses mantuvieron un primer encuentro con los eurodiputados del PPE, Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido.

A continuación, fue el turno de la primera 'reunión de trabajo' con Mr. Ricard Ramon a quien el diputado autonómico y los alcaldes pudieron trasladar sus inquietudes sobre la financiación agraria, la burocracia que afecta a las explotaciones y las medidas necesarias para asegurar el relevo generacional en el campo andaluz y, por tanto, jiennense.

«Una reunión muy fructífera en la que Mr. Ramón nos han dado una visión general de las prioridades estratégicas de la Comisión Europea en materia de sostenibilidad, competitividad y apoyo a las zonas rurales», indicó Domínguez. Gracias a ello, «Jaén, sus agricultores, sus ganaderos, y su mundo rural será tenido en cuenta, tendrá voz y presencia en los futuros debates previos a aprobar la nueva PAC».