Reunión de responsables del PP jienenses y alcaldes de la provincia en Bruselas. Ideal

Reunión de trabajo del PP en Bruselas para analizar el impacto de la futura PAC

Primera jornada del viaje de trabajo de responsables del Partido Popular y diez alcaldes de la provincia al Parlamento europeo

J. Jiménez

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:35

Primera jornada del viaje de trabajo a Bruselas del diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, y los diez alcaldes que lo acompañan, ... para trasladar hasta el «corazón de Europa» el impacto negativo que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034 de la PAC tendría en la provincia de Jaén. Durante la jornada de este martes y tras llegar al Parlamento Europeo, los populares jienenses mantuvieron un primer encuentro con los eurodiputados del PPE, Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido.

