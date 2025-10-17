Reunión con empresarios en China en busca de «inversiones para la capital»

Manuela Millán Viernes, 17 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Expedición en China. Una representación institucional del Ayuntamiento de Jaén, encabezada por el alcalde de Jaén, Julio Millán, realiza estos días una misión comercial e institucional a China en donde se llevará a cabo un completo programa de encuentros comerciales, visitas institucionales y reuniones con empresas interesadas en invertir en Europa. El objetivo es «poner en valor las oportunidades que presenta la ciudad en diferentes sectores y para ahondar en las relaciones que venimos manteniendo desde hace meses con empresarios del gigante asiático interesados en internacionalizar y expandir sus negocios por Europa», en palabras del primer edil.

Millán, acompañado de la segunda teniente de alcalde, África Colomo, se ha reunido hoy con un grupo de empresas de la provincia china de Zheijieang, «seleccionadas expresamente por tener abiertos programas de internacionalización». Un programa que para el primer edil «abre un gran abanico de oportunidades». «La mantenemos después de la visita que tuvo lugar en el pasado mes de junio cuando recibimos a los representantes de este condado, de esta región y resultaba interesante seguir avanzando en la colaboración mutua, entre empresas, entre instituciones y, también entre entidades culturales», explica.

Por otro lado, han presentado a este primer grupo de empresarios «la potencialidad de Jaén, aumentada a través de nuestra Universidad de Jaén, con sus conocimientos tecnológicos y de investigación que coinciden en algunos casos con los que se están desarrollando aquí en este municipio y seguro, que nos va a permitir en próximas oportunidades que se puedan secundar en siguientes conversaciones».

Sello 'jaenero'

Durante el encuentro, Millán ha planteado cuestiones relacionadas con la historia y la tradición de la ciudad, «un aspecto muy importante en la cultura China y que valoran mucho de la ciudad». «Además, hemos podido poner en valor el papel que juega nuestra ciudad, como capital de una provincia con pujanza, con una ubicación geográfica estratégica que la convierte en un nodo natural de comunicaciones, logística e intercambio económico», ha subrayado.

En su exposición, el alcalde ha valorado que Jaén «goza de un ecosistema tecnológico vivo y dinámico, respaldado por una sólida base de talento y centros de investigación», y ha ofrecido al empresariado chino «ese tejido empresarial jienense que cuenta con firmas de referencia a nivel internacional, que exportan a todo el mundo y que representan oportunidades de inversión concentradas en sectores de alto valor añadido como el de la defensa, el de las energías renovables, el de los componentes de automoción, el del plástico, el metalmecánico, la aeronáutica, y el agroindustrial».