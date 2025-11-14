Reparación en diciembre del pabellón Carlos Martínez Iglesias del Bulevar

Obras en los pabellones municipales tras las primeras lluvias. El Ayuntamiento de Jaén ejecutará en diciembre la reparación de la cubierta del pabellón Carlos Martínez ... Iglesias del Bulevar y realizará obras preventivas en La Salobreja a la espera de una intervención integral en el tejado el próximo verano.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han visitado junto a un técnico del Ayuntamiento las instalaciones del Bulevar donde, de cara a la época de lluvias, comienza la preocupación por las goteras en su pista central. Ante esta situación, el Ayuntamiento comenzará en los próximos días unas obras de emergencia con las que se procederá, mediante un contrato de emergencia, a cambiar la totalidad de la lámina impermeabilizante de la cubierta de la pista central con el objetivo de evitar las goteras que impiden la actividad y contribuyen al deterioro.

La Salobreja, en verano

A la misma vez, se realizarán trabajos de emergencia en los pabellones de La Salobreja por el mismo motivo, la impermeabilización, mientras llegan las obras integrales en las cubiertas de los pabellones 4 y 5, que deben esperar al verano cuando «baje la afluencia de deportistas en este complejo deportivo, ya sin competiciones oficiales».

«Mientras planificamos nuevas infraestructuras que sabemos necesarias para la demanda que tiene esta ciudad tenemos que dar respuesta a la situación de estos pabellones y sus usuarios», dice Millán, en alusión al trabajo que se realiza para diseñar un nuevo pabellón deportivo para Jaén, motivo por el que se están realizando consultas con el Consejo Superior de Deportes en esta dirección.