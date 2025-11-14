Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita al pabellón del Bulevar donde se va a actuar en los próximos días. IDEAL
Obras públicas

Reparación en diciembre del pabellón Carlos Martínez Iglesias del Bulevar

El Ayuntamiento de la capital también impulsará obras preventivas en La Salobreja, que se someterá a una intervención integral en verano

Manuela Millán

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:26

Obras en los pabellones municipales tras las primeras lluvias. El Ayuntamiento de Jaén ejecutará en diciembre la reparación de la cubierta del pabellón Carlos Martínez ... Iglesias del Bulevar y realizará obras preventivas en La Salobreja a la espera de una intervención integral en el tejado el próximo verano.

Te puede interesar

