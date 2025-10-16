Recuperan en Jaén una bicicleta y joyas valoradas en 4.000 euros El presunto autor del robo con fuerza en un domicilio de la capital ha sido detenido

E. López de la Peña Jueves, 16 de octubre 2025, 12:02 | Actualizado 12:26h.

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a un hombre, de 35 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio de la capital jienense, en el que se habría hecho con joyas valoradas en más de 4.000 euros, además de una bicicleta de alta gama eléctrica.

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo UDEV PATRIMONIO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén se encargaron de la investigación, que se inició tras la denuncia de la familia, a finales de septiembre. Estos manifestaron que tras regresar a su domicilio después de unos días de vacaciones, se percataron de que habían sufrido el robo en su domicilio, de numerosas joyas así como una bicicleta.

Después de las gestiones practicadas, los investigadores pudieron determinar la participación en los hechos de un varón «muy activo en la comisión de este tipo de delitos en los últimos meses», que ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares, precisamente, cometidos en la misma zona de la capital jienense en la que tuvo lugar el robo descrito.

Con la intervención de los agentes, junto con la participación de los indicativos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se consiguió recuperar la totalidad de las joyas que habían sido sustraídas, así como de la mencionada bicicleta, haciendo entrega de ellas a sus dueños, «evitando con ello un gran perjuicio patrimonial para estos», explican en un comunicado.

Finalmente, la investigación culminó con la detención del presunto autor de los hechos en Jaén, acusado de un delito de robo con fuerza, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial.