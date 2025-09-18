El rector pide «seguridad y certeza» en torno a la financiación El consejero de Universidad, por su parte, asegura que es «histórica»

Ascensión Cubillo Jaén Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:53 Comenta Compartir

La financiación de las universidades públicas andaluzas fue otro de los temas que se puso sobre la mesa. El rector pidió «seguridad y certeza» en torno a la de la UJA, mientras que el consejero destacó su financiación «histórica» ya que en 2024 recibió más de 106,6 millones, según comunicó la Junta en una nota.

Nicolás Ruiz valoró de forma positiva el anuncio realizado por el presidente de la Junta de Andalucía este martes por el cual se incrementará el presupuesto universitario durante el ejercicio de 2025 en 16 millones de euros, consolidables para los futuros ejercicios. Este anuncio «hace justicia» a las demandas de los rectores, según Ruiz, quien considera también que «vamos tarde» conforme a lo dispuesto en el acuerdo de financiación extraordinaria firmado el pasado mes de abril en Jaén.

El rector jienense también pidió al Gobierno de España que centre sus esfuerzos en garantizar la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que entró en vigor en 2023, para que no quede en papel mojado.

José Carlos Gómez Villamandos explicó en su intervención que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación destinará este curso al menos 54 millones de euros a medidas sociales de apoyo al estudiantado. Entre ellas, la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, que supondrá un ahorro superior a 42,7 millones de euros.

Por otro lado, el consejero aseguró que las instituciones académicas cuentan en este 2025 con «una financiación histórica» a través del modelo de financiación, que ha supuesto un incremento de fondos de casi el 30% desde 2018. La UJA recibirá este año mediante el nuevo instrumento de distribución y gestión fondos por valor de 109 millones. El pasado ejercicio esta financiación se cuantificó en 106,6 millones, lo que supuso 5,1 millones más que en 2023.